Benzema hace campaña y ‘vota’ a Florentino Pérez

Desde Arabia Saudí, Karim Benzema ha mostrado su apoyo a Florentino Pérez para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El delantero del Al Hilal fue uno de los galácticos de la segunda era del presidente y lanzó un mensaje en sus redes sociales para hacer campaña y que los socios le voten por delante de Enrique Riquelme el próximo 7 de junio en Valdebebas.

Por todos es sabido que la relación entre ellos es magnífica. Florentino apostó por él cuando era apenas un joven talento del Lyon y fue parte de un verano histórico para el Real Madrid después de haber fichado a otras estrellas como Kaká o Cristiano Ronaldo. Jugó 14 temporadas, donde ganó cinco Champions y el Balón de Oro en 2022. Una foto que volvió a sacar, mostrando que, para él, Florentino Pérez es su presidente.

«Es una persona a la que nunca le puedo decir que no. Florentino es especial», confesó Benzema hace unas semanas sobre la posibilidad de volver al Real Madrid. Florentino Pérez presentará oficialmente su candidatura este miércoles en el hotel Meliá Castilla. «Queremos que estéis para anunciaros la mayor transformación para el socio del Real Madrid en estos 120 años. Presentaremos de lejos el mejor proyecto. Esperemos que el socio se sienta orgulloso», dijo.

Florentino Pérez también ha abierto una campaña muy estratégica con una lona gigante cerca del Santiago Bernabéu y una carta a los socios sobre todo su trabajo en su mandato, donde impulsó al Real Madrid a ganar hasta 7 Champions. «Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y con la marca más valiosa del planeta», dijo.