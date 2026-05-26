El Real Madrid planifica un futuro sin Lyles

El Real Madrid planifica su futuro en un escenario en el que no cuente con Trey Lyles. No le queda otra. El club hace meses que conoce la situación del canadiense y es plenamente consciente de que no va a ser nada sencillo mantenerle la próxima temporada, a pesar de ser uno de los mejores jugadores de la plantilla. Su fichaje el pasado verano fue una clara oportunidad de mercado, aunque los blancos sabían que podía tener fecha de caducidad.

De ahí que Lyles, un jugador que acumulaba 11 temporadas seguidas al máximo nivel en la NBA y que la pasada disputó un total de 70 partidos con Sacramento Kings, factor que indica que ni mucho menos vino tras ser relegado al fondo del banquillo, sólo se comprometiera un año con el Real Madrid.

A sus 30 años (cumplirá 31 en noviembre), a Lyles por supuesto no le faltan novias en Europa y su plan es apurar hasta bien entrado el verano por si llama a su puerta una oferta que le permita regresar a la NBA. El canadiense no ha dejado de dar muestras públicamente en sus redes sociales de que su estancia en Madrid ha sido de color de rosa, pero a día de hoy tiene un pie fuera del Real.

El madridismo en su mayoría suspira, y más tras su increíble actuación en la final de la Euroliga contra Olympiacos pese a la derrota (24 puntos, 5 triples, 8 rebotes, 3 robos y 30 de valoración), porque Lyles renueve, pero el canadiense no lo hará a cualquier precio. De hecho, este periódico ha podido saber que ya le habrían encontrado un acomodo en Dubái, cuyo equipo de baloncesto, debutante este curso en la máxima competición europea, tendría preparado un ofertón irresistible en lo económico

Lyles, ¿destino Dubái?

Y en caso de que ese no prospere, también están detrás de Trey algunos de los equipos que más invierten en plantilla de la Euroliga, especialmente Hapoel Tel Aviv y Fenerbahce. Lyles aceptó cobrar en torno a dos millones en su primer año en Madrid, dado que se beneficiaba en un 25% de la fiscalidad en España, un parámetro que aumentaría el doble en caso de seguir otra temporada.

Eso, sumado a que el Real Madrid ya está ‘atado’ con contratos de jugadores que además son cupos como Edy Tavares (cinco millones, el que más cobra de la plantilla) o Mario Hezonja (alrededor de cuatro), indica que la continuidad de Lyles está muy condicionada a ese lógica demanda de un aumento de sueldo. Unas cifras que, obviamente, sí le pueden estar llegando desde Dubái. Y más, porque el proyecto de Emiratos quiere ser ya ganador en la 2026-27.

El lío con los cupos nacionales

Así las cosas, el Real Madrid se prepara para todo. Teniendo en cuenta que el escenario más optimista es que Lyles se quedase con una renovación que no suponga un desembolso excesivo que hipoteque el resto de posiciones, el club blanco ya sondea otras opciones para el ala-pívot. Además, el caso de Trey es distinto al de Gaby Deck o Chuma Okeke, que sí están en proceso de obtener un pasaporte que los habilite como europeos para la ACB (en Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa las convocatorias están restringidas a dos extracomunitarios).

A este asunto se suma el nuevo inconveniente de saber que Usman Garuba prácticamente ha dicho adiós a toda la temporada que viene y que Edy Tavares la afrontará habiendo, ojalá, superado una seria lesión de rodilla. El Real Madrid, de confirmarse la marcha de Lyles, buscaría un perfil de ala-pívot que pueda ser también cupo, pues, contando con el de Cabo Verde y con que Hezonja siga sólo dispondría de cuatro sanos (estos dos, Alberto Abalde y Sergio Llull).

De ahí que ya hayan salido nombres en distintos medios como el de Jaime Pradilla, pilar en un Valencia Basket del que habrá espantada en verano. Y uno que apuntan a este periódico es el de Nikola Mirotic, cuyo regreso 12 años después supondría un debate ajeno a lo deportivo. El ‘caso Trey’ sólo acaba de empezar cuando nos aproximamos a ese deadline del 30 de junio…