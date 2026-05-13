Dubái seduce a Xavi Pascual

El Dubai Basketball está tratando de seducir a Xavi Pascual, quien quiere que sea su entrenador la próxima temporada. El único club de la Euroliga que no pertenece a Europa le ha presentado una suculenta oferta. Lo es en lo deportivo, por el notorio crecimiento del equipo de Emiratos Árabes en cuanto a calidad de plantilla, pero sobre todo por lo económico, ya que el sueldo que cobraría el de Gavá en Oriente Medio es absolutamente inasumible para el Barcelona.

Xavi Pascual regresó al banquillo azulgrana nueve años después el pasado noviembre, firmando un contrato que le unía al Barça hasta 2028. Una duración muy larga que hacía honor a uno de los mejores técnicos de la historia de la entidad, con el que consiguió la segunda de sus dos Euroligas, más si cabe después de haber cesado a dos entrenadores en poco más de dos temporadas: Roger Grimau y Joan Peñarroya.

El impacto del catalán en el equipo fue inmediato (nueve victorias en sus 10 primeros partidos), pero poco a poco se fue deshaciendo dada la clara debilidad de la plantilla por la crisis económica del club y su escasa inversión en la sección de baloncesto, algo que desde Barcelona se traslada que cambiará a partir del próximo verano.

Pascual, que no se fía de ello, ha terminado muy dolido de las eliminaciones en semifinales de la Copa del Rey frente al campeón Baskonia y en el play in de la Euroliga ante Mónaco, quedándose los culés fuera del play off por primera vez desde 2017. El técnico siempre ha achacado los malos resultados a la excesiva veteranía de la plantilla (con una media de más de 30 años de edad) y a la amplia lista de lesiones durante la campaña.

Un Xavi Pascual quemado pero con un reto

Aún tiene ante sí el reto de pelear por la Liga Endesa, algo que parece complicado teniendo en cuenta que su equipo es cuarto empatado a 21 triunfos con Valencia Basket (3º) y Baskonia (5º) y que, de acabar así la fase regular y pasar de cuartos de final, se mediría al Real Madrid en semifinales, ronda en la que cayó el Barça el curso pasado ante Unicaja Málaga.

No es extraño que Xavi escuche ahora ofertas del extranjero, ya que de 2016 a 2025, una década, estuvo fuera de España dirigiendo a Panathinaikos y Zenit de San Petersburgo. Más cuando se trata de un equipo que en su debut en la Euroliga ha rozado el décimo puesto que le habría permitido jugar el play in y que en verano gastará mucho en fichajes.

Ya tiene atados a nombres como Alpha Diallo (Mónaco), mejor defensor de la fase regular, o Mamadi Diakité, estrella del Baskonia. Se sumarían a estrellas que ya aceptaron la propuesta de Dubai Basketball como Dzanan Musa, ex del Real Madrid, o Justin Anderson, que jugó en el mismo Barcelona. A Pascual le cuadra Emiratos como su próximo desafío, una noticia que, de confirmarse, sería un duro varapalo para el Barça y su presidente Joan Laporta, quien le viene mostrando todo su cariño desde su vuelta a la Ciudad Condal.

Filtraciones de fichajes en el Barça

Xavi, cuyo cariño al directivo ha ido a menos, pidió más inversión en la plantilla de cara a la siguiente temporada y desde Barcelona se empezaron a disparar nombres como el de las estrellas de Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco y Moses Wright, del veterano Mike James, alguien que sí está cerca de jugar en el conjunto azulgrana a sus 35 para 36 años, o Josh Nebo, pívot de Olimpia Milán.

¿Ganará la apuesta por el baloncesto del Barça o los petrodólares de Dubái? En este punto de las negociaciones, todo apunta a que lo hará la segunda opción en el caso de Pascual. De hecho, el club ya baraja sustitutos por si termina marchándose y el primero en la lista de candidatos es Ibon Navarro, actual entrenador de Unicaja. Ahora mismo, tanto el Barcelona como su técnico se centran en el doble compromiso de esta semana, jugándose ser tercero en Liga contra Covirán Granada y La Laguna Tenerife. Tras estos dos encuentros, sólo quedarán dos más para el play off.