Laporta, al borde de poner su nombre a la peor época de la historia del Barcelona de baloncesto

El Barcelona de baloncesto va camino de una racha negativa inédita en casi medio siglo. Después de confirmar su eliminación en la Euroliga con una derrota en el play-in con Mónaco, al equipo blaugrana sólo le queda la ‘bala’ de levantar la Liga Endesa para evitar su tercera temporada en blanco consecutiva, algo que no sucede desde la temporada 1976/77. El proyecto del Barça de baloncesto que recibió Joan Laporta en su segundo mandato presidencial en el FC Barcelona se ha debilitado de manera progresiva hasta pasar a la irrelevancia a nivel nacional y europeo.

La menor inversión económica ha sido uno de los motivos del bajón del equipo culé. Bajo el mando de Bartomeu se construyó un Barça de baloncesto liderado por Jasikevicius desde el banquillo y Mirotic en la cancha. El equipo rozó la gloria europea con dos Final Four consecutivas -incluida una final ante Anadolu Efes- y sumó títulos a nivel nacional. La mala situación económica del club disminuyó el gasto en la segunda sección más relevante del FC Barcelona. Con este control del gasto y la salida de sus dos referentes comenzó la caída progresiva de los blaugranas.

De pelear por levantar su segunda Euroliga pasó a ausentarse de la Final Four -con la de este año serán cuatro consecutivas- y ahora se ha quedado fuera de los ocho mejores de la competición europea por primera vez desde la temporada 2017/18. Pese a la bajada de presupuesto, el Barcelona sigue contando con sueldos elevados de jugadores que no han estado a la altura; como Willy Hernangómez, Jan Vesely o Tomas Satoransky. Tampoco se ha acertado en apuestas como Cale, Fall o Norris en una temporada en la que la mejor noticia ha sido el rendimiento individual de Punter y Shengelia.

La caída del Barcelona de baloncesto de Laporta

En plena caída de la sección de baloncesto, el Barcelona de Joan Laporta ha visto como varios equipos españoles le pasaban por la derecha. El Real Madrid se ha establecido como dominador en la Liga Endesa, pero incluso otros clubes han amenazado a los blancos antes que el Barça. Ahora es Valencia Basket el que le ha arrebatado a los culés su puesto como alternativa al Real Madrid. Los taronjas, espoleados por un proyecto con el Roig Arena como estandarte marchan segundos en Liga Endesa y finalizaron la liga regular de la Euroliga en segunda posición.

Incluso otros equipos del panorama nacional han ‘tocado metal’ en los últimos años. Prueba de ello ha sido al Copa del Rey, donde Baskonia y Unicaja se han impuesto en las dos últimas ediciones tras vencer al Real Madrid en la final. Tampoco ha peleado el Barça por la Liga Endesa desde su triunfo en 2024, siendo UCAM Murcia y Valencia Basket los rivales por el título de los merengues en sus dos últimos trofeos ligueros. Al equipo culé sólo le queda la Liga Endesa para evitar su tercera temporada en blanco seguida por primera vez en casi medio siglo. Laporta promete una mayor inversión en verano, ya con pocas esperanzas de revertir la situación en lo que resta de temporada.