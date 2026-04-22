El Barça se mete en un lío diplomático: publica una bandera de Taiwan y tiene que disculparse con China

Lío comercial y diplomático del Barça con China, con Taiwan de fondo El club se ha visto en la necesidad de mandar un breve comunicado a través de la red social china Weibo para disculparse por una publicación en la que confundió la bandera de Taiwan con la China.

El Barça ha tenido que eliminar una imagen de la red social Weibo ya que en ésta aparecía una bandera de Taiwan, lo que generó fuertes críticas por parte de multitud de usuarios de la plataforma en China. Su uso fue empleado en una página vinculada a una de sus academias internacionales, con multitud en diferentes países de todo el mundo.

El club emitió un escrito a través de esta red social china en el que pedía disculpas ante «cualquier inconveniente causado» a los usuarios de la plataforma, donde aseguraba también que están tomando medidas para que esta situación se repita en el futuro tras el revuelo ocasionado.

El Barcelona se ha justificado, según EFE, sobre lo sucedido alegando que la página en la que ha aparecido la mencionada fotografía está gestionado por un tercero, atribuyéndole el error y rectificando a la menor brevedad posible dicho contenido. De hecho, la entidad ha abierto una investigación interna para conocer los detalles de todo lo sucedido.

La imagen en cuestión es de un torneo de hace un año, de la Barça Academy Asia-Pacific Cup, disputado por jugadores juveniles dentro del programa internacional de formación del club culé. El socio que gestiona estas publicaciones bajo el nombre del FC Barcelona ya ha tomado cartas en el asunto para aumentar el nivel de detalle y control para evitar dichos errores.

Pero las explicaciones y justificaciones del Barça no han sido suficientes para un buen número de usuario de la red social china Weibo, que han cargado con dureza contra el club pese a todo, ya que la responsabilidad de dichos contenidos (con la bandera de Taiwan), aunque sean operados por terceros, recaen solo y exclusivamente sobre la entidad que preside Joan Laporta. Muchos usuarios pidieron garantías concretas para que esto no vuelva a suceder.

Muchas controversias con China

Este episodio se inscribe en una cadena reciente de polémicas que han afectado a organizaciones deportivas y culturales internacionales en China a raíz de publicaciones en redes sociales o declaraciones públicas que han provocado el rechazo de los usuarios del país.

Entre los antecedentes más cercanos se encuentra la disculpa difundida por el Real Madrid el pasado mes de febrero en Weibo por un mensaje atribuido a su jugador Dean Huijsen que fue considerado ofensivo. También destaca el caso de la NBA en 2019, cuando una declaración de un directivo de los Houston Rockets sobre Hong Kong desencadenó la suspensión de retransmisiones y la ruptura de acuerdos comerciales en el mercado chino.

Este tipo de controversias suele girar en torno a cuestiones especialmente sensibles para Pekín, como el estatus de Taiwán, al que el Gobierno chino considera una «parte inalienable» de su territorio, lo que genera de forma recurrente tensiones tanto en el ámbito político como en el comercial a nivel internacional.