El nuevo negocio de Aitana Bonmatí en el sector inmobiliario por el que le llueven las críticas

Aitana Bonmatí ya está en la recta final de su recuperación de la grave lesión que sufrió el pasado año, una fractura de peroné que le ha obligado a parar durante meses… al menos en los terrenos de juego. La futbolista del FC Barcelona, triple ganadora del Balón de Oro y considerada la mejor jugadora del mundo en la actualidad, ha aprovechado su período de baja para dar un paso significativo fuera de los terrenos de juego. Aitana Bonmatí ha iniciado un nuevo negocio, constituyendo su primera sociedad mercantil, una iniciativa empresarial en el sector inmobiliario que ya ha generado debate y ha llevado a recibir sus primeras críticas.

La empresa se llama XIV Legacy SL. La elección del nombre no es casual ni arbitraria. El número 14 corresponde al dorsal que Aitana Bonmatí luce tanto en la camiseta del Barça como en la de la selección española, un dígito que también evoca a Johan Cruyff, una de las figuras más icónicas de la historia azulgrana, con quien la futbolista comparte esa referencia numérica.

El vínculo con el legado del club se refuerza además por la relación de Bonmatí con la Fundación Cruyff, de la que es embajadora y que promueve iniciativas de inclusión social a través del deporte. La palabra Legacy, que en inglés significa legado, completa un nombre que refleja la voluntad de construir algo duradero más allá de su carrera sobre el césped.

La sociedad tiene su domicilio registrado en Barcelona, concretamente en la confluencia entre la calle Muntaner y la calle Calaf, una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Aitana Bonmatí figura como administradora única de la empresa del sector inmobiliario, que fue constituida con un capital inicial de 5.000 euros.

Según consta en el Registro Mercantil, el objeto social de XIV Legacy abarca la gestión integral de bienes raíces. La actividad declarada incluye la adquisición, compraventa, administración, explotación, arrendamiento no financiero y transmisión de propiedades, tanto de naturaleza urbana como rústica. En otras palabras, el ladrillo es el eje central de este proyecto empresarial con el que la jugadora busca diversificar sus fuentes de ingresos y blindar su estabilidad económica a largo plazo.

Hasta la fecha no se conoce si la empresa ha ejecutado alguna operación concreta, pero su constitución sitúa a Bonmatí en una línea de actuación cada vez más habitual entre los grandes deportistas españoles. Sergio Ramos, Pau Gasol y Carolina Marín son algunos de los nombres que también han optado por el sector inmobiliario como fórmula para preservar el capital generado durante sus años de mayor rendimiento.

Aitana BuenaMañana ha vuelto a la dinámica del grupo. No ha desaprovechado el tiempo. Ahora es tenedora, rentista y una especuladora de una necesidad como es la vivienda. Valores dicen por Campo Nuevo Asco pic.twitter.com/eo5T1VcuhN — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) April 20, 2026

En redes son ya muchas las voces que, tras publicarse su nuevo negocio, han atacado con dureza este camino de Aitana Bonmatí hacia el sector inmobiliario.

El tonto más tonto del pueblo a la mínima que gana un poco de dinero se mete a la vivienda para parasitar a la clase trabajadora. Otra más para la lista del afilado invento francés. — Bolás 🇵🇸 (@rebo1as) April 19, 2026

«El tonto más tonto del pueblo, a la mínima que gana un poco de dinero, se mete a la vivienda para parasitar a la clase trabajadora», critica con dureza un usuario de X.

Supongo que esta especulación con la vivienda, al ser catalanista, es bien. — Alexander Supertrump (@AlexanderSPT80) April 19, 2026

«Supongo que esta especulación con la vivienda, al ser catalanista, es bien», alude otro usuario en la misma red social, donde le han llovido las críticas a Aitana Bonmatí por su nuevo negocio en el sector inmobiliario.