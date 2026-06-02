Marta Peñate anuncia el resultado de su test de embarazo: «Mi último embrión»

La pareja formada por Marta Peñate y Tony Spina sigue en la búsqueda de su esperado hijo, una tarea que se ha complicado mucho. Tras años de intentos fallidos, la canaria ha anunciado que ha llegado al final del tratamiento de fertilidad y que hace unos días se acaba de implantar su último embrión, un tratamiento de fertilidad que hasta la fecha no ha dado resultados. En un directo realizado este lunes 1 de junio, la colaboradora anunciaba que se iba a tomar un tiempo de descanso después del enorme desgaste emocional de tratar de conseguir un embarazo que nunca llegaba. Pero horas después ha habido cambios.

Como ya anunciaba en Instagram el pasado domingo, a pregunta de un seguidor, se sometió a una nueva transferencia de embrión, pero con la particularidad de que era ya el último que tenía guardado, por lo que se lo jugaba todo a una sola oportunidad. En un principio, los resultados no han sido nada esperanzadores y las tres pruebas de orina a las que se ha sometido dieron resultado negativo, por lo que Marta Peñate no estaba embarazada. Ante este panorama, incluso había dejado de tomarse la medicación que los doctores le habían recetado.

La esperanza estaba perdida, pero una nueva prueba ha provocado un cambio importante en sus planes. Tras las pruebas de orina llegó una de sangre, que dio como resultado 34 mUI/ml en una prueba de hormona beta-hCG en sangre. Traducido a lenguaje menos técnico, quiere decir que hay presencia de la hormona del embarazo, por lo que las posibilidades se abrirían de nuevo.

«Una mujer, cuando está embarazada, desprende una hormona que se llama hCG, es hormona se detecta en sangre o en orina, en orina suele ser más sensible y a mí me dio negativo. Pero en sangre me dio hoy 34, ¿qué significa eso? (…) A priori, si alguien tiene la hormona del embarazo, es porque o ha estado embarazada, o está embarazada o el embrión está fuera del útero», explicaba con calma.

«Para que una hormona esté bien a estas alturas, yo debería tener, mínimo, cien de beta, de esa hormona, y tengo 34, es muy poco», explicó. De esta forma, quitaba de un plumazo todas las esperanzas.

Para confirmar que sí está embarazada, tendrá que esperar todavía un par de días para repetir esos análisis de sangre; de esos resultados dependerá que haya embarazo o sea una falsa alarma. «Si se duplica, entonces estaré embarazada, cosa que no creo que pase», decía resignada a sus seguidores. Con esas cantidades de hormonas, reconoce que «no es un embarazo evolutivo», algo que ya sufrió en 2024 al tener un embarazo ectópico, debiendo abortar y pasar por un duro trance.

«A ver, fe no tengo, chicos, no la hay», aseguró. De esta manera se quita presión y ha intentado que sus seguidores no se hagan demasiadas ilusiones con lo que ha llamado la ‘betaespera’, un nombre que ha explicado que se debe al nombre de la hormona que debe aparecer en los resultados.

Marta Peñate está completamente resignada con esta última transferencia: «Yo sé que esto va a acabar en lo que va a acabar», pero en la clínica de fertilidad no quieren perder ni una sola oportunidad y ya le han ordenado volver a la medicación para favorecer el embarazo. El último dato que ha dado, y que es muy desesperanzador, es que ha sufrido un sangrado, lo que hace pensar que haya abortado de forma natural antes incluso de saber que estaba embarazada.

Por el momento, tal y como ha anunciado, este miércoles se someterá a una nueva prueba de sangre, donde podrán contarle qué tal está todo y si podría estar embarazada.