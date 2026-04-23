Marta Peñate desvela el dineral que se ha gastado en su tratamiento de fertilidad: «Es caro»

Marta Peñate saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 16 —edición en la que también se dio a conocer Sofía Suescun— y, desde entonces, ha estado vinculada al mundo de la televisión. No solamente por formar parte de otros realities como es el caso de Supervivientes, sino también por ser una excepcional colaboradora. A pesar de que está teniendo una trayectoria brillante a nivel profesional, lo cierto es que la canaria ha tenido que hacer frente a numerosos golpes de la vida en el terreno personal. No es ningún secreto que uno de los mayores sueños de Peñate es ser madre y es algo que lleva tratando de conseguir desde hace varios años. Después de hasta cuatro intentos fallidos, la ganadora de Supervivientes All Stars únicamente cuenta con un único embrión congelado para tratar de quedarse embarazada. Aun así, ha anunciado que va a esperar a estar mejor psicológicamente para volver a intentarlo.

De hecho, se lo confesó a sus seguidores de Instagram a través de un ‘Preguntas y respuestas’ que realizó en sus historias. Lejos de que todo quede ahí, no solamente se sinceró sobre cómo se ha enfrentado a ese nuevo y duro proceso, especialmente cuando termina con un test negativo, sino que también habló de cifras. Es un hecho que la fecundación in vitro no es un procedimiento barato, ni mucho menos. Sobre todo cuando se alarga en el tiempo, porque recordemos que la influencer congeló cinco embriones en noviembre de 2023 tras pasar por un tratamiento de fertilidad. Durante todo este proceso, descubrió que tiene un útero bicorne y, además, le extirparon las trompas de Falopio. Es decir, ¡demasiados frentes abiertos!

«Os aseguro que mentalmente estoy un poco quemada con este tema. ¿Tengo ilusión? Mucha. ¿Ganas de empezar de cero? Ninguna. Supongo que lo volvería a intentar con los óvulos que me saquen y ya», desveló a sus seguidores de Instagram. Todo ello mientras respondió a una seguidora que se interesó en el precio de todo el proceso.

«Pues es caro, depende de la clínica», incidió la canaria. Todo ello mientras optó por enumerar cantidades y procedimientos. Así pues, aseguró que la obtención de óvulos oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros, mientras que los medicamentos para sacar esos óvulos tienen un coste de 1.500 euros.

En cuanto a guardar embriones, es de unos 400–500 euros al año, mientras que cada transferencia puede oscilar entre los 3.000 y 5.000 euros, aproximadamente. Pero no todo queda ahí, puesto que la ex participante de La isla de las tentaciones aseguró que, a todo eso, habría que sumar «pruebas extras como seminograma, cariotipo, inmunología, test ERA y test EMMA».

Es más, si se hace todo, serían unos 3.000 euros más. Por si fuera poco, a este precio, habría que añadir algo más, y es el coste de la medicación en cada transferencia. Así pues, desveló que, en su caso, serían unos 180 o 200 euros al mes, aproximadamente. De esta forma, dio a conocer el dineral que lleva gastado, durante todo este tiempo, para tratar de hacer su sueño realidad. ¡Esperemos que lo logre pronto!