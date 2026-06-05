La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 849 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alonso anuncia que el duque de Carril está desaparecido, por lo que Ciro y Lorenzo aprovechan la ocasión para culpar a Vera de lo sucedido. El marqués no duda en reprenderles, asegurando que el único responsable es don Gonzalo. Como consecuencia de los últimos acontecimientos, Alonso propone a Vera que se queden en palacio, tanto ella como su madre, hasta que aparezca el duque.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Cristóbal y Teresa cuadran turnos con la firme intención de que el servicio pueda asistir al entierro de Santos, mientras que Ricardo está profundamente desolado. Ciro continúa reprochando al marqués y a Manuel el dinero que perdió por el duque, mientras que ellos se niegan a ceder e insisten en que la responsabilidad de la inversión es únicamente suya. En cuanto a Martina, hace todo lo que está en su mano para acercarse a Adriano, pero él se mantiene firme: tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Finalmente, Teresa encuentra la carta de Pía y se la guarda, mientras que una noticia en el periódico consigue revolucionar la casa: la señora de Figueroa sonríe y el Capitán de la Mata maldice en voz alta.

¿Qué sucede en el capítulo 850 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 5 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, finalmente, Vera acepta quedarse en palacio. Ciro se muestra en desacuerdo, puesto que cree que su presencia pone en peligro a todos. Alonso no tarda en dejarle claro que, si no cesa con su actitud, será él quien se vaya.

Leocadia muestra al marqués la noticia en el periódico: se trata del título de Curro. ¡La resolución es totalmente inesperada para todos! El heredero al marquesado de Luján no se separa de la cama de Julieta, que continúa en estado crítico. Como es evidente, a Manuel le resulta imposible no recordar todo el dolor vivido con Jana.

El Capitán de la Mata vuelve a atacar a Leocadia, pero ella termina revolviéndose: si él cuenta lo de Cristóbal, ella no tendrá reparos a la hora de hacer público lo ocurrido con Eugenia. Teresa devuelve a Pía la carta, mientras la señora Adarre continúa angustiada por lo que tiene que contar a Curro. Martina se arma de valor para declararse a Adriano: le hace saber que le quiere y que quiere estar junto a él. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.