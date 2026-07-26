No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. De hecho, cada vez son más los solteros que deciden poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las últimas entregas de First Dates, los seguidores del dating show conocieron a Leo, que regresaba al programa por tercera vez con la esperanza de encontrar el amor. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos, acabó convirtiéndose en protagonista de varios momentos de lo más surrealistas junto a Juan ‘El Cortinas’, el que fue su cita para esta ocasión.

Nada más comenzar la velada, Leo no dudó un solo segundo en sorprender a su acompañante. ¿De qué forma? Haciendo una impactante y peculiar entrada al restaurante. Aprovechando que comparte la misma melena rizada que David Bisbal, optó por imitarle tanto cantando como bailando. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Juan no vio el parecido con el artista almeriense. «He visto al tío abuelo de Bisbal», comenzó explicando, entre risas, ante las cámaras del equipo de First Dates, y añadió: «Me gusta el pelo, pero me gusta más el de Can Yaman, el de la novela», reconoció. La cena siguió su curso, y Leo no tardó en darse cuenta de que él y su cita tenían formas de ser verdaderamente diferentes. En cuanto a Juan, tampoco tardó en sincerarse sobre cómo veía a su cita.

«Quiere que yo sea Marisol y él ser Concha Velasco, y eso no puede ser», comentó, con cierto humor. Uno de los instantes más comentados llegó cuando Lidia Santos, camarera del dating show, se acercó a la mesa donde se estaba desarrollando la velada. Fue entonces cuando Juan optó por elogiarla, asegurando que «es un escándalo».

Unas palabras que, inevitablemente, despertaron los celos de Leo: «Yo lío la de San Quintín», reconoció, dejando muy claro que era una persona «muy celosa». Todo fue mucho más allá cuando Leo creyó que había un regalo preparado para él sobre la mesa. Hasta tal punto que creyó que se trataba de un anillo.

La reacción provocó que Juan estallase a reír, por lo que no tardó en bromear al respecto: «Te crees la Isabel Preysler». Aunque el buen rollo estuvo presente entre los comensales durante la cita, la decisión final en First Dates dejó en evidencia que, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la cosa no terminó de cuajar entre ellos.

Juan aceptó tener un segundo encuentro con el comensal, mientras que Leo rechazó rotundamente la oportunidad de continuar conociéndole. Entre otras tantas cuestiones, porque tuvo claro que no era, ni de lejos, su prototipo de hombre, puesto que este era mucho «más masculino». ¡El amor no triunfó!