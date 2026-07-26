La comunidad zoológica española está de enhorabuena: Denia destroza el récord de avistamientos de ballenas con 127 rorcuales identificados

Las aguas de Denia y Jávea vuelven a confirmar su enorme valor para la conservación marina. La última campaña científica desarrollada en la Marina Alta ha permitido identificar 127 rorcuales comunes, una cifra sin precedentes que convierte este tramo del litoral alicantino en uno de los principales puntos de observación de cetáceos del Mediterráneo.

El dato no solo supone un nuevo récord de avistamientos, sino que también refuerza la importancia de este corredor migratorio para una especie catalogada como «en peligro» por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este hallazgo ofrece a los investigadores una oportunidad excepcional para profundizar en el comportamiento del rorcual común, el segundo animal más grande del planeta, y aporta información clave para mejorar su conservación. Además, consolida a Denia como un referente europeo para el estudio de grandes cetáceos en libertad.

Denia bate el récord de avistamientos de rorcuales comunes

Entre el 25 de mayo y el 6 de julio, un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) llevó a cabo una intensa campaña de seguimiento en aguas de la Marina Alta.

Durante ese periodo acumuló más de 250 horas de navegación repartidas en una treintena de jornadas de trabajo con un objetivo claro: estudiar la migración de los rorcuales comunes que atraviesan el Mediterráneo rumbo al Atlántico.

Los investigadores Eduardo Belda y Víctor Gallego, pertenecientes a los institutos IGIC e ICTA de la UPV, analizaron aspectos como la velocidad de desplazamiento, las rutas migratorias y el estado de conservación de estos cetáceos.

Los resultados superaron todas las previsiones iniciales y confirmaron que este tramo de costa constituye uno de los enclaves más importantes para seguir a la especie.

El Cabo de San Antonio, un enclave privilegiado para observar ballenas

Una de las claves del éxito de la campaña reside en la ubicación del Cabo de San Antonio, cuya orografía ofrece unas condiciones excepcionales para detectar cetáceos desde tierra sin alterar su comportamiento.

Desde este punto, los observadores Xavi Giménez y Maria Giovanna localizaron alrededor del 90% de los rorcuales comunes registrados durante la campaña.

Gracias a esa vigilancia, el equipo embarcado podía dirigirse rápidamente hasta la posición de los animales, optimizando el trabajo de campo y reduciendo al mínimo las molestias sobre los ejemplares.

Incluso con prismáticos convencionales es posible distinguir el característico «blow», el chorro de aire y vapor que expulsan las ballenas al respirar. Esta circunstancia convierte a la Marina Alta en un auténtico laboratorio natural para el estudio de grandes misticetos.

Drones y muestras biológicas revolucionan el estudio del rorcual común

La campaña también ha destacado por el empleo de tecnologías poco invasivas dentro del proyecto MYSTICMED, impulsado por la UPV con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además de realizar la fotoidentificación de más de un centenar de ejemplares mediante drones, los investigadores utilizaron estos dispositivos equipados con placas Petri para recoger muestras del soplido de las ballenas sin necesidad de capturarlas ni interferir en su desplazamiento.

Este procedimiento permitió obtener 6 muestras biológicas destinadas al análisis hormonal y a la determinación del sexo de los animales, además de ampliar el catálogo científico que facilitará reconocerlos en futuras migraciones.

La presencia de hembras con crías en Denia ofrece un mensaje esperanzador

Uno de los resultados más positivos de la campaña ha sido la detección de numerosas hembras acompañadas de sus crías. Para los especialistas, este dato podría indicar una evolución favorable de la población que utiliza estas aguas durante su migración, aunque será necesario continuar el seguimiento en próximas temporadas para confirmar esta tendencia.

Tras los resultados obtenidos en Dénia, el proyecto MYSTICMED ampliará ahora su investigación hacia el Estrecho de Gibraltar y las costas de Galicia, con el propósito de completar el mapa migratorio de esta especie en aguas españolas.

La campaña también ha sido posible gracias a la colaboración de entidades como Marina el Portet, Cruz Roja y el Servicio de Vigilancia Marina de la Generalidad Valenciana, cuyo apoyo logístico ha resultado fundamental para alcanzar este récord de avistamientos.

La cooperación entre administraciones, científicos y entidades locales refuerza la protección de un espacio marino que cada año demuestra ser uno de los enclaves más valiosos del Mediterráneo para el estudio y la conservación del rorcual común.