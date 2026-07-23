Uno de los animales con mayor peligro de extinción en España se va de mudanza: los buzos trasladan a 41 moluscos para poder ampliar una playa en Málaga

En España, la incesante misión de proteger a animales calificados dentro del mayor rango de peligro de extinción ha forzado recientemente una excepcional logística de despliegue en Andalucía. Todo comenzó con el descubrimiento de varias decenas de especímenes protegidos de moluscos, lo que obligó a suspender temporalmente una serie de trabajos marítimos.

Frente a este complicado panorama, los científicos han tenido que despegar manualmente a cada ejemplar de las rocas para trasladarlos a un nuevo hogar seguro. El procedimiento buscaba evitar el impacto directo de las máquinas excavadoras allí presentes sobre la colonia.

Los buzos trasladan a 41 moluscos en riesgo de extinción para salvarlos

La especie rescatada es la Patella ferruginea, conocida comúnmente como lapa ferruginosa, un molusco marino en riesgo crítico. Los buzos consiguieron reubicar a 41 ejemplares adheridos a los viejos espigones de los Baños del Carmen en Málaga.

El operativo de por medio era nada más y nada menos que un requisito legal indispensable para arrancar la regeneración de la playa, un proyecto de ingeniería presupuestado en cinco millones de euros. Las obras en sí prevén la construcción de un nuevo espigón y el aporte masivo de arena.

¿Y por qué causó tanto estrago la presencia de estas especies? Pues, primero hay que señalar aquí que la lapa ferruginosa goza del máximo nivel de protección jurídica en la legislación ambiental europea.

Su estado de amenaza resulta equiparable al del lince ibérico o el águila imperial dentro del catálogo nacional de especies amenazadas.

Lo que hay que saber del complejo rescate marítimo de la «Patella ferruginea» en Málaga

La Demarcación de Costas y la Junta de Andalucía coordinaron el operativo submarino. Los biólogos esperaron a una jornada de marea alta y mar en calma para minimizar el estrés hídrico de las lapas durante el desprendimiento.

Cada espécimen se ha despegado con espátulas especiales para no dañar el pie muscular con el que se sujetan a la piedra. Posteriormente, los técnicos los fijaron en nuevos arrecifes rocosos mediante resinas biocompatibles de secado rápido.

Cabe remarcar que diversos trabajos publicados por el Real Jardín Botánico del CSIC advierten de la extrema fragilidad de este invertebrado mediterráneo. Su baja tasa de reproducción complica la recuperación de sus poblaciones naturales.

La nueva ubicación seleccionada por los científicos se sitúa en un tramo protegido cercano. Esta dentro de Málaga y no se dio a conocer para resguardar la información del público general. Esta reúne condiciones idóneas de oleaje y luminosidad para asegurar la alimentación de los especímenes a base de microalgas.

La polémica ecologista sobre la supervivencia de la especie

A pesar del éxito inicial de la mudanza, colectivos ambientalistas como Ecologistas en Acción expresan sus dudas sobre la efectividad de la medida. Diversos expertos recuerdan que la mortalidad postraslado puede alcanzar porcentajes elevados en moluscos sensibles.

Entre tanto, las organizaciones critican que las obras alteren el hábitat rocoso original del litoral malagueño. Sostienen que la prioridad de las administraciones debería enfocarse en la conservación in situ de las especies antes que en su desplazamiento.

Por su parte, los técnicos responsables de la actuación defienden que el protocolo aplicado cuenta con todas las garantías científicas. El plan prevé revisiones periódicas a lo largo del periodo de ejecución de las obras.

Hay que recordar también en este sentido que la especie ha visto reducida su presencia en las costas andaluzas durante las últimas décadas por el furtivismo y la contaminación. Los biólogos consideran imprescindible proteger cada núcleo poblacional superviviente.

El proyecto de remodelación costera tiene un plazo de ejecución estimado de nueve meses. Durante este tiempo, los ingenieros restringirán el paso de maquinaria pesada cerca de los reductos rocosos sensibles.

¿Cómo será el futuro de estas especies en peligro de extinción en la costa andaluza?

Podría señalarse que hoy, la preservación de la biodiversidad marina constituye un reto constante en el litoral mediterráneo español. La presión urbanística y el turismo de masas amenazan los últimos santuarios de invertebrados endémicos de la península ibérica.

Las administraciones públicas destinan fondos específicos para censar las poblaciones de moluscos amenazados. Las actuaciones en Málaga servirán de modelo para futuras obras de regeneración costera en el sur peninsular.

Los puntos clave de este protocolo ambiental en las playas de Málaga comprenden las siguientes actuaciones:

Identificación previa: marcar e inventariar cada uno de los 41 moluscos localizados en los espigones.

marcar e inventariar cada uno de los 41 moluscos localizados en los espigones. Traslado de precisión: emplear técnicas quirúrgicas de desprendimiento submarino durante la pleamar.

emplear técnicas quirúrgicas de desprendimiento submarino durante la pleamar. Monitoreo continuo: evaluar la fijación y supervivencia de los especímenes en su nuevo hábitat rocoso.

Por último, la Demarcación de Costas iniciará un seguimiento quincenal con buzos para certificar la tasa de supervivencia de la colonia trasvasada. Los datos científicos recopilados nutrirán la base de datos estatal sobre la conservación marina en España.