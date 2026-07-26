El PSOE ve ahora «inaceptable» que en Ibiza haya trabajadores en tiendas de campaña cuando Armengol no dio solución alguna

La candidata del PSOE a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha considerado «inaceptable» que en Ibiza haya trabajadores viviendo en tiendas de campaña o caravanas a los que la socialista Francina Armengol no dio solución alguna cuando gobernó en Baleares las dos pasadas legislaturas, y proliferaron todo tipo de asentamientos ilegales.

Un cinismo marca de la casa de una Sánchez que, en un encuentro celebrado con la militancia socialista de la isla, se ha comprometido a combatir la «gravísima» situación de emergencia residencial que padecen sus habitantes, según ha informado la Federación Socialista de Ibiza.

«En una isla que genera riqueza como la que genera esta isla, es inadmisible tener trabajadores viviendo en tiendas de campaña o caravanas. Es una realidad absolutamente indigna», ha subrayado la también secretaria de Estado de Turismo.

La candidata socialista ha destacado la necesidad de «revertir estos siete años de gobierno del PP con Vicent Marí en el Consell y estos tres años de Marga Prohens en el Govern», a quienes ha culpado de hacer que Ibiza sea «el máximo exponente de todos los problemas de Baleares».

Si llega a la presidencia del Govern, ha asegurado, aplicará las medidas necesarias para «frenar la especulación con un derecho fundamental como es la vivienda» y garantizar que las familias ibicencas puedan acceder a un hogar digno.

Asimismo, ha defendido la necesidad de ordenar un sector turístico «absolutamente desordenado, con fiestas en villas, con turismo sin control y sin normas» e impulsar una justa redistribución de la riqueza.

La candidata socialista ha situado la mejora de los servicios públicos como una prioridad absoluta de su proyecto, advirtiendo que la ciudadanía recibe «unos servicios que se están prestando a los ibicencos y a las ibicencas absolutamente insuficientes».

Sánchez ha puesto como muestra de esta «dejadez de la gestión que se hace permanentemente» las listas de espera sanitaria o el hecho de «que las residencias de personas mayores no tengan aire acondicionado» durante las oleadas de calor.

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, ha expresado en nombre de la militancia la satisfacción por el nombramiento de Rosario Sánchez como candidata a la presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, destacando su experiencia y la trayectoria.

«Es una persona muy experimentada» que conoce «muy bien el conjunto de las Islas Baleares».

El secretario general ha reafirmado el apoyo total de la federación a Rosario Sánchez para liderar un cambio necesario mediante «un programa fuerte y que indicará un camino claro y seguro para ir hacia adelante» con el único objetivo de «mejorar la vida de las personas en la isla de Ibiza».