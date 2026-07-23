El PP pide la dimisión de Rosario Sánchez por apoyar la protesta antiturismo de Palma siendo el máximo cargo del sector

El senador y portavoz de turismo del Partido Popular en el Senado, Agustín Alomodóbar, ha registrado este jueves una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Gobierno apoye o reprenda a la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSOE a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, por apoyar públicamente la manifestación antiturística convocada para este domingo en Palma. Sánchez es la máxima autoridad turística del país.

En el escrito registrado, y al que ha tenido acceso OKBALEARES, el PP pregunta al Gobierno si «el respaldo mostrado por la secretaria de Estado de Turismo a la manifestación antiturística convocada en Mallorca y considera compatible esa posición con la responsabilidad institucional de defender el principal motor económico de España».

El Partido Popular traslada que es «incomprensible e indignante y es una vergüenza que quien tiene la responsabilidad de defender el principal motor económico de España envíe señales de complacencia hacia movilizaciones que perjudican la imagen de nuestros destinos y contribuyen a legitimar un clima de hostilidad contra empresas, trabajadores e intereses turísticos. Un Gobierno está para defender el turismo, no para justificar a quienes lo señalan. Debe dimitir».

Sánchez es oficialmente la candidata socialista a la presidencia del Govern en 2027 y es también la que debe liderar la defensa del turismo como secretaria de Estado del ramo. Pero no, Rosario Sánchez opta por enfrentar a la ciudadanía contra Marga Prohens y en las últimas horas ha hecho una defensa total del discurso turismofóbico con el que se ha convocado la manifestación antiturismo que tendrá lugar el domingo por las calles de Palma.

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha afirmado que la concentración convocada para el próximo domingo contra la masificación turística evidenciará el «rechazo» de una parte de la ciudadanía a la gestión del Ejecutivo de Marga Prohens.

Sánchez ha sostenido que el Govern «no solo no ha actuado» ante determinados problemas, sino que «ha ido en la dirección contraria».

En este sentido, ha criticado que durante la presente legislatura se está produciendo una «desprotección del territorio» en Baleares y ha censurado las políticas del Govern en materia de vivienda y medio ambiente. Ha puesto como ejemplo la ley ómnibus, al considerar que favorece la implantación de chiringuitos en las playas y aumenta la presión sobre los recursos naturales y la convivencia. Sánchez deja pasar la oportunidad de reconocer tal afirmación se trató de un bulo mil veces desmentido.