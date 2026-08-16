Ya no son argelinos: la mayoría de menas que llega a Mallorca en patera viene de Guinea-Conakry

Este cambio radical quedó constatado en 2025, se mantiene en 2026, y en el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) no se lo explican, salvo que atiendan a la evolución de los ocupantes de las pateras que llegan a Baleares a través de la ruta argelina. Las pateras siguen zarpando desde Argelia pero sus ocupantes han cambiado el perfil. Y entre ellos, los menas que también van a bordo.

Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes directas del paso de la patera a la tutela que viven los menas al llegar a Mallorca, la mayoría de los que llegan han dejado de ser argelinos. Ahora el dominio lo tienen menas que llegan de tan lejos como de Guinea-Conakry, país ubicado en el oeste de África.

Según los datos obtenidos, en 2024 el 43% de los menas acogidos en Mallorca eran argelinos. Los guineanos representaban el 21%. Muchos de esos menas siguen mantenidos por la administración mallorquina y es por esa razón que el censo total tiene aún mayoría de argelinos.

El cambio llega en 2025. El número de ingresos de argelinos cae del 43 al 19% en favor del nuevo grueso de ingresos: el de los guineanos, que pasan del 21% en 2024 al 47% en 2025. Este sorpasso se está manteniendo durante 2026 en ambos casos de ingresos de menas.

Guinea Conakri está a 5.200 kilómetros de Mallorca y a 3.640 kilómetros de Argelia.

Un guineano de este país puede llegar a Argelia atravesando Mali, por la vía más corta pero con la dificultad de tener que atravesar el desierto del Sáhara.

Este es el resultado de lo que ya publicó OKBALEARES el pasado mes de marzo: en el cómputo de inmigrantes ilegales interceptados en Baleares en los últimos 15 meses, el colectivo de subsaharianos vuelve a ganar en número a los magrebíes que se embarcan en las pateras de la ruta argelina hacia Baleares. No fue así durante el segundo semestre de 2025.

En los tres primeros meses de 2026, los ilegales subsaharianos vuelven a ser mayoría en las embarcaciones que llegan a Baleares, por encima del cómputo de ilegales magrebíes. La tendencia se mantiene a día de hoy.

La Delegación del Gobierno en Baleares informa detalladamente del origen de los ilegales que han sido interceptados al llegar a las islas en patera. Del estudio de sus datos oficiales se desprende que llegan de nuevo más subsaharianos que magrebíes (la mayoría, argelinos).

Los datos reflejan que en el primer trimestre de 2025, el número de subsaharianos doblaba al de magrebíes. En el segundo trimestre del mismo año fueron interceptados un 61% de subsaharianos frente a un 38% de magrebíes. En este trimestre aparecieron por primera vez ilegales asiáticos en patera.

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2025 (periodo junio-septiembre) se produce el vuelco con un 56% de magrebíes interceptados frente al 44% de subsaharianos. La tendencia continúa en el último trimestre de 2025 con un 61% de magrebíes y un 39% de subsaharianos. En todo el semestre, los asiáticos continúan siendo una anécdota.

Sin embargo, en este primer trimestre de 2026 se ha vuelto a la tendencia de principios de 2025, con un 61% de inmigrantes subsaharianos interceptados por un 39% de magrebíes. Sin noticias de los asiáticos.