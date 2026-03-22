Los subsaharianos vuelven a ser mayoría frente a los magrebíes en las pateras que llegan a Baleares

En el cómputo de inmigrantes ilegales interceptados en Baleares en los últimos 15 meses, el colectivo de subsaharianos vuelve a ganar en número a los magrebíes que se embarcan en las pateras de la ruta argelina hacia Baleares. No fue así durante el segundo semestre de 2025.

En los tres primeros meses de 2026, los ilegales subsaharianos vuelven a ser mayoría en las embarcaciones que llegan a Baleares, por encima del cómputo de ilegales magrebíes.

La Delegación del Gobierno en Baleares informa detalladamente del origen de los ilegales que han sido interceptados al llegar a las Islas en patera. Del estudio de sus datos oficiales se desprende que llegan de nuevo más subsaharianos que magrebíes (la mayoría, argelinos).

Los datos reflejan que en el primer trimestre de 2025, el número de subsaharianos doblaba al de magrebíes. En el segundo trimestre del mismo año fueron interceptados un 61% de subsaharianos frente a un 38% de magrebíes. En este trimestre aparecieron por primera vez ilegales asiáticos en patera.

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2025 (periodo junio-septiembre) se produce el vuelco con un 56% de magrebíes interceptados frente al 44% de subsaharianos. La tendencia continúa en el último trimestre de 2025 con un 61% de magrebíes y un 39% de subsaharianos. En todo el semestre, los asiáticos continúan siendo una anécdota.

Sin embargo, en este primer trimestre de 2026 se ha vuelto a la tendencia de principios de 2025, con un 61% de inmigrantes subsaharianos interceptados por un 39% de magrebíes. Sin noticias de los asiáticos.

Un total de 1.153 migrantes han llegado a Baleares por vía marítima en lo que va de año. Esto supone 284 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 32,7% más. Han llegado a bordo de 55 embarcaciones, 16 más que del 1 al 15 de marzo del año pasado.