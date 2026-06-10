Así fue la primera vez de Malú en televisión en 1992: «Estoy todo el día en la playa»

A sus 45 años, cumplidos el pasado mes de marzo de 2026, Malú es una de las grandes estrellas del pop español y una de las cantantes que llena estadios y grandes recintos en cada una de sus giras. Pese a que el sonido urbano parece dominar por completo la música en español, lo cierto es que artistas como ella, Pablo Alborán o Vanesa Martín -por dar unos pocos nombres- tienen una enorme legión de fans que siguen enganchados al pop y el rock más clásico, el estilo que durante décadas ha sido el más escuchado en nuestro país. Actualmente nadie puede negar que, además de una cantante que pasará a la historia de nuestro país, es una de las caras más conocidas de la televisión. Además de ser una estrella invitada de programas como El Hormiguero y otros espacios, es una de las coaches históricas de La Voz y La Voz Kids, programas en los que ha estado desde sus inicios, cuando comenzaron a emitirse en Telecinco.

Aunque la artista ahora es una experta en televisión, como todos, tuvo una primera vez ante las cámaras. La suya fue en el año 1992, acompañando a su padre, el cantante, letrista y productor musical Pepe de Lucía -hermano del gran Paco de Lucía—. Aquella entrevista se pudo ver en Canal Sur, en concreto en el programa Jacaranda, un espacio veraniego de entrevistas y humor que se grababa desde un espectacular patio en Málaga. Aunque se trataba de un programa que sólo se emitió en aquel verano tan especial -el de la EXPO 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona-, por él pasaron grandes como Rosario Flores, el torero Javier Conde, que daba su primera entrevista en televisión junto al entonces novillero Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y otros muchos famosos que dieron sus primeros pasos en TV en aquel espacio.

Así hablaba en televisión Malú con 10 años

Volviendo a Malú, Carmen Abenza, la presentadora, daba la bienvenida a Pepe de Lucía, que era el verdadero protagonista de la entrevista. Con él estaba su hija, que apenas tenía 10 años recién cumplidos en aquel 1992, y que estaba muy nerviosa por estar en aquel plató.

Sin saber cómo sentarse, la conductora le daba algunos consejos para no parecer estar tan incómoda ante las cámaras. Además, el sillón en el que se sentaba era tan grande que no le llegaban las piernas al suelo y no podía casi apoyar la espalda en el respaldo.

Como curiosidad, al ser preguntada a qué se dedicaba, la joven contestaba que lo que hacía era «estar todo el día en la playa». Aquella fue su primera entrevista, pero pocos podían imaginar que sería la primera de una de las artistas más grandes de España.

No tardó en volver a los medios, puesto que lo hizo en el año 1998 con la publicación de Aprendiz, su primer disco. Con apenas 16 años Malú saltó a la fama, llegando al número 1 de las listas de ventas y de las principales emisoras de radio, compitiendo con grandes La Oreja de Van Gogh y Alejandro Sanz, su padrino.