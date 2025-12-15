La enfermedad que padece Malú y que pocos conocen: ¿por qué no puede exponerse al sol?

El pasado viernes, 12 de diciembre, Malú sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. Presentado bajo el título de El intento, la cantante ha vuelto a enamorar a sus seguidores con sus versos. Un tema muy personal con el que vuelve a dejar claro el porqué es una de las artistas españolas más consagradas de la industria musical. Eso sí, a pesar de su fama, la cantante siempre ha intentado mantener su vida personal lo más alejada del foco mediático. Pues, no hay por qué contar todo al mundo. Pero, hay ciertos aspectos de su vida que sí ha querido compartir como, por ejemplo, su enfermedad.

Malú siempre se ha mostrado como una persona muy cercana con sus fans. De hecho, si le es posible, no duda dos veces en pararse y sacarse alguna foto con su público. Pues, es plenamente consciente de que gran parte de su éxito es gracias a sus seguidores. Por ello, han sido varias las ocasiones en las que se ha sincerado y ha explicado el motivo por el que no puede estar muy expuesta al sol. Y es que, aunque sabe que sus fans hacen largas colas para verla, le es imposible exponerse por un tiempo prolongado. De hecho, lo tiene que evitar. ¿El motivo? ¡Te lo contamos!

Malú padece fotodermatosis

La cantante ha explicado que sufre de fotodermatosis o lo que es conocido también como «alergia al sol». Esta enfermedad la obliga a no permanecer mucho tiempo expuesta a la luz solar, pues le provoca ronchas y una sensación de picor en la piel. Una situación bastante compleja, especialmente, en verano. Por ello, cuando el sol está más intenso, intenta protegerse todo lo que puede.

En el 2017, durante las grabaciones de La Voz, programa de talentos, salió al exterior para saludar a sus fans. Muchas personas se encontraban a la espera de poder saludar a la cantante, por lo que, desde que pudo, acudió hacia donde estaban ellos. Pero, les explicó que no podía quedarse mucho tiempo debido a su «alergia al sol». Eso sí, como este momento, ha habido muchos otros.

La prensa recuerda, todavía, el día en el que Malú salió del hospital, junto a Albert Rivera, su pareja de por aquel entonces, para presentar a su hija. Como madre primeriza, la cantante estaba absolutamente emocionada, por lo que anunció la llegada al mundo de su pequeña Lucía. «Nos vamos a casa, que hace mucho sol», dijo. Unas palabras que siguen siendo recordadas.

Las personas que padecen esta patología intentan evitar las horas centrales del día, de las 12:00h a las 17:00h. Pues, es cuando la luz solar es mucho más fuerte. Como medida preventiva, se recomienda el uso de ropa protectora, usar filtros solares especiales como cremas de alto FPS y tener mucho cuidado de las exposiciones largas.