Una ex concursante de ‘Operación Triunfo’ carga contra el programa, 20 años después: «Me sentí utilizada»

El 2026 ha comenzado de manera oficial y, aunque a penas han pasado unos días, ya han surgido varias polémicas. El pasado mes de diciembre, los suscriptores de Prime Video tuvieron la oportunidad de ser testigos de la gran final de Operación Triunfo. El popular talent musical continúa su andadura por la pequeña pantalla y el 2025 se cerró con la victoria de Cristina Lora. Pero, si realizamos una comparación en cifras de audiencia, podría decirse que esta última temporada no ha sido la más fructífera de todas. Y es que lejos quedan aquellos años en los que el concurso se emitía en televisión en abierto.

De hecho, una persona que vivió este proceso fue Enna. La artista almeriense formó parte del programa en el 2006 y lo hizo con tan solo 22 años. Una época de su vida que recuerda con cariño, pero no con muy buenas palabras hacia el equipo de Operación Triunfo. «Me sentí, en cierta manera, utilizada», le confesó a Carlos García y Juanma Baños en el pódcast de ¡Ojú que pódcast!. Y es que, la cantante sufre una discapacidad auditiva. Por lo tanto, considera que, en aquel entonces, la organización alimentó el morbo de su participación en el formato por este mismo hecho.

Enna se sincera: «Había mucha expectación por si ‘la sordita de OT’ entraba o no entraba»

«Todas las noches se retransmitían los castings de OT y había mucha expectación por si ‘la sordita de OT’ entraba o no entraba. Nadie se sabía mi nombre; yo me quedé como ‘la sorda de OT’. Le dieron mucho bombo», comentó en la entrevista. Una situación que le hizo mucho daño y que marcó, de una manera o de otra, su transcurso en el talent show. Pero, Encarna ha querido aclarar que el programa no fue el único en alimentar esta situación.

La invitada ha recordado cómo revistas populares y otros canales también alimentaban el morbo de su discapacidad. «Si Encarna tenía que entrar o no a la Academia», comenta como uno de los temas que era a debatir. «Nos dieron 11 días para la gala cero y en televisión ya se hablaba de mí», dijo. Asimismo, el programa, que ese año se emitía en Telecinco, optó por reservar la puesta en escena de Enna, en la gala 0, para la última.

Recuerda su paso por ‘Operación Triunfo’

Un movimiento con el que, supuestamente, se intentó mantener la expectación. «Tuvo muchísima audiencia y expectación por si entraba o no», recuerda. Al final, Encarna entró al concurso musical. Pero, lamentablemente, fue la primera en ser expulsada. Una eliminación que, a día de hoy y después de tantos años, la artista sigue cuestionando. «España se sensibilizó mucho conmigo (…) La gente ponía ‘Encarna ganadora’ y yo llevaba dos días en la Academia», dejó caer.

Pues, según ella, la organización fue la que decidió su expulsión al ver el gran apoyo que tenía fuera de la Academia. Asimismo, ha recordado lo mucho que la apoyó el público a su salida. «En la calle, la gente, en vez de darme la enhorabuena, me decían ‘es una injusticia lo que han hecho contigo’», comentó en el pódcast.