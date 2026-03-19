Consulta cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo el GP de Brasil del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Brasil es la segunda jornada del Mundial de MotoGP 2026 Pedro Acosta es el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 regresa por todo lo alto después de un inicio vibrante en Tailandia donde consiguió llevarse el triunfo Bezzecchi en una carrera en la que Marc Márquez abandonó. Ahora se presenta este GP de Brasil que promete tener de todo y ofrecer a los seguidores de este deporte un gran fin de semana. Te explicamos la fecha, hora y canal de televisión para ver todas las pruebas que se disputarán en este Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Brasil: todos los horarios por días

Viernes 20 de marzo

Todo arrancará este fin de semana en un apasionante GP de Brasil del Mundial de MotoGP 2026 este viernes 20 de marzo con las primeras sesiones de prácticas y de entrenamientos libres. Todos los pilotos saltarán al trazado del Autódromo Internacional Ayrton Senna para tratar de familiarizarse con el circuito y así poder estar lo mejor preparados de cara a los puntos que están en juego en la jornada del sábado.

FP1 Moto 3 – 13:00 – 13:45 horas.

FP1 Moto 2 – 14:00 – 14:50 horas.

FP1 MotoGP – 15:05 – 16:05 horas.

Moto3 Practice – 17:15 – 18:00 horas.

Moto2 Practice – 18:15 – 19:05 horas.

MotoGP Practice – 19:20 – 20:35 horas.

Sábado 21 de marzo

Y es que será el sábado 21 de marzo cuando se repartan los primeros puntos del Mundial de MotoGP 2026 de este fin de semana. Primero se celebrarán las últimas sesiones de entrenamientos, pero posteriormente llegarán las diferentes clasificaciones y la carrera al sprint de la categoría reina del GP de Brasil que se está celebrando en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.

FP2 Moto3 – 12:40 – 13:10 horas.

FP2 Moto2 – 13:25 – 13:55 horas.

FP2 MotoGP – 14:10 – 14:40 horas.

Q1 MotoGP – 14:50 – 15:05 horas – Q2 MotoGP – 15:15 – 15:30 horas.

Q1 Moto3 – 16:45 – 17:00 horas – Q2 Moto3 – 17:10 – 17:25 horas.

Q1 Moto2 – 17:40 – 17:55 horas – Q2 Moto2 – 18:05 – 18:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Brasil – 19:00 – 19:45 horas – 15 vueltas.

Domingo 22 de marzo

Todo terminará el domingo 22 de marzo en este apasionante GP de Brasil del Mundial de MotoGP 2026, donde los pilotos de las diferentes categorías lo darán todo para llevarse el triunfo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna. La carrera de este Gran Premio de la categoría reina arrancará a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes deberán dar un total de 31 vueltas al trazado.

Carrera de Moto3 – 16:00 horas. 24 vueltas.

Carrera de Moto2 – 17:15 horas. 26 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Brasil – 19:00 horas. 31 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Brasil de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva en TV todo lo que suceda durante cada fin de semana a lo largo del Mundial de MotoGP 2026. Esto quiere decir que el GP de Brasil, con sus entrenamientos, prácticas, clasificaciones, carrera al sprint y Gran Premio se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Eso sí, habrá que tener contratado el paquete que incluye el campeonato de motociclismo, ya que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que suceda en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Todos los aficionados a la velocidad y a la adrenalina que no se quieran perder nada de lo que suceda en el GP de Brasil del Mundial de MotoGP 2026 van a poder verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este operador -si eres cliente- y así no perderte nada de lo que ocurra en el Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda durante el fin de semana en el GP de Brasil del Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos las crónicas de cada prueba de estos días y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, donde estaremos prestando especial atención a pilotos españoles como Pedro Acosta, Marc o Álex Márquez, entre otros.

Dónde escuchar por radio el GP de Brasil de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este emocionante GP de Brasil también van a poder escucharlo por la radio gratis, ya que es un buen horario en nuestro país. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Autódromo Internacional Ayrton Senna para contar lo que hagan los pilotos españoles en la carrera del Mundial de MotoGP 2026.

Circuito del GP de Brasil de MotoGP

El Autódromo Internacional Ayrton Senna, ubicado a Goiania, será el escenario donde se celebre este vibrante GP de Brasil que corresponde a la segunda jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este circuito se inauguró en 1974 y tiene una longitud de 3,84 kilómetros. Los pilotos disfrutarán de sus 12 metros de ancho de pista y la recta más larga roza el kilómetro, ya que mide 994 metros. En total tendrán que hacer frente a nueve curvas de derecha y otras cinco de izquierda.