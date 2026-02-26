Todo lo que debes saber sobre Álex Márquez: edad, estatura, peso, en qué equipo está…

El Mundial de MotoGP 2026 está a punto de comenzar y los pilotos ya ultiman los preparativos para arrancar de la mejor forma posible una nueva temporada, como es el caso de Álex Márquez, hermano del vigente campeón Marc Márquez. El de Cervera, hace unos días, destacó que la pretemporada «ha sido positiva» y aseguró que tanto él como su equipo están preparados para un nuevo reto».

«La pretemporada ha sido positiva, fuimos rápidos desde el primer momento en Sepang, y creo que podemos decir que hemos hecho un buen trabajo. Este año teníamos más cosas que hacer y más piezas que probar, así que tuvimos menos tiempo para nosotros, pero creo que hemos hecho unos test sólidos. Nadie puede darse nunca al cien por cien por satisfecho, siempre todos queremos más, pero estamos bastante preparados para arrancar una temporada de 22 grandes premios, que será muy larga y complicada», señaló el del equipo de Gresini.

Cuántos años tiene, cuánto mide y cuánto pesa Álex Márquez

Álex Márquez, que nació el pasado 23 de abril del 1996 y mide 1,79 y pesa unos 68-69 kilos, milita actualmente en el equipo de MotoGP Gresini Racing, donde curiosamente obtuvo su primera victoria de su carrera en la categoría reina. El piloto español lleva una vida ligada al mundo del motociclismo y ha pertenecido a equipos de la talla de Repsol Honda y LCR Honda y ha ganado un total de dos títulos mundiales, en Moto3 (2014) y Moto2 (2019).

Quién es mayor: Álex o Marc Márquez

La gran pregunta del millón. ¿Quién es mayor? ¿Álex o Marc? Pues bien, en este caso, el pequeño de los hermanos Márquez es Álex, que tal y como comentamos líneas atrás tiene actualmente 29 años, pues nació el pasado 23 de abril del 1996, mientras que el ganador de siete títulos de MotoGP (nueve en total) y actual piloto de Ducati posee 33 años, pues nació el pasado 17 de febrero del 1993.

Cuántas victorias lleva en MotoGP

Álex Márquez, durante la pasada temporada 2025, concretamente en el Circuito de Jérez, se unió a una amplia lista de competidores españoles que han vencido al menos una vez en una carrera de la categoría reina. En su caso, fue aún más especial, pues fue la primera en su cuenta particular y la número 200 para el motociclismo de nuestro país. Jorge Lorenzo, Álex Crivillé, su hermano Márc Márquez, Dani Pedrosa o Ángel Nieto, entre otros, completan una lista de hasta 14 pilotos.

Qué marca de moto y en qué equipo está Álex Márquez

El de Cervera competirá con una moto Ducati, el modelo Desmosedici GP26, en la temporada 2026. Aunque tuvo algunas opciones de cambiar de equipo, su continuidad en Gresini se garantizó de forma oficial y formará dúo con Fermín Aldegu. «Me siento más preparado, la pasada temporada el paso que dimos comparado con 2024 fue enorme y hubo muchas situaciones para las que no tenia la experiencia. Repetir un año como el pasado sería una gran temporada para nosotros, fue increíble, pero por supuesto siempre quiero más. Dependerá de nosotros mismos, estará en mis manos y en las del equipo poder dar ese paso», destacó, días antes de iniciar el Mundial del 2026.

Quién es la pareja de Álex Márquez y dónde vive

La actual pareja de Álex Márquez es Gabriela Guzmán, una joven licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, y que trabaja para el Departamento de Marketing del Club Atlético de Madrid. Ambos mantienen una relación discreta y consolidada, que hicieron pública el pasado verano del 2024, tal y como se puede observar en sus diferentes perfiles de Instagram. Por aquel entonces, la pareja subió a sus redes una galería de imágenes juntos durante unos días en Menorca, acompañados además por Marc Márquez y Gemma Pinto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Guzmán (@ggabrielaguz)

Cuánto dinero gana

Álex Márquez, actualmente, está entre los pilotos que menos cobran de la parrilla de MotoGP, con un total de 840.000 euros, muy lejos de su hermano Marc, que lidera la clasificación con 14,7 millones de euros; Fabio Quartararo, con 11,8 millones; o Francesco Bagnaia, con 5,9 millones de euros. A continuación, os dejamos la lista completa: