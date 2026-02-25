Dónde ver por televisión el Mundial de MotoGP 2026: canal de TV para ver en directo todas las carreras

Se acabó la espera. El Mundial de MotoGP 2026 ya está aquí y durante este próximo fin de semana se realizará el pistoletazo de salida a una nueva edición de la temporada, en la que Marc Márquez defiende el título conquistado, el séptimo en su cuenta particular, durante el pasado 2025. El calendario contará con un total de 22 Grandes Premios que se repartirán a lo largo del año. Conoce todas las fechas, horarios y sobre todo dónde ver por tv y online las diferentes pruebas del Mundial de motociclismo.

Calendario completo del Mundial de MotoGP 2026

El Gran Premio de Tailandia está a la vuelta de la esquina. Esto supone que el Mundial de MotoGP arrancará de un momento a otro, concretamente durante este próximo fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo. Esta será la primera fecha de un calendario que finalizará en Cheste, Valencia, once meses más tarde, es decir, del 20 al 22 de noviembre. ¿Habrá un nuevo ganador? ¿Márquez defenderá la corona? Descubre dónde ver todo el mundial de motociclismo íntegro por TV y online.

GP de Tailandia. Del 27 de febrero al 1 de marzo. Circuito Internacional de Chang a las 9:00 horas.

GP de Brasil. Del 20 al 22 de marzo. Autódromo Internacional Ayrton Senna a las 19:00 horas.

GP de Estados Unidos del 27 al 29 de marzo. Circuito de las Américas a las 22:00 horas.

GP de Qatar. Del 10 al 12 de abril. Circuito Internacional de Losail a las 19:00 horas.

GP de España. Del 24 al 26 de abril. Circuito de Jerez a las 14:00 horas.

GP de Francia. Del 8 al 10 de mayo. Autódromo de Bugatti a las 14:00 horas.

GP de Cataluña. Del 15 al 17 de mayo. Circuito de Barcelona-Cataluña a las 14:00 horas.

GP de Italia. Del 29 al 31 de mayo. Autódromo Internacional del Mugello a las 14:00 horas.

GP de Hungría. Del 5 al 7 de junio. Circuito Balaton Park a las 14:00 horas.

GP de la República Checa. Del 19 al 21 de junio. Autódromo de Brno a las 14:00 horas.

GP de Holanda. Del 26 al 28 de junio. Circuito de Assen a las 14:00 horas.

GP de Alemania. Del 10 al 12 de julio. Sachsenring a las 14:00 horas.

GP de Gran Bretaña. Del 7 al 9 de agosto. Circuito de Silverstone a las 14:00 horas.

GP de Aragón. Del 28 al 30 de agosto. MotorLand a las 14:00 horas.

GP de San Marino. Del 11 al 13 de septiembre. Circuito de Misano Marco Simoncelli a las 14:00 horas.

GP de Austria. Del 18 al 20 de septiembre. Red Bull Ring a las 14:00 horas.

GP de Japón. Del 2 al 4 de octubre. Motegi a las 7:00 horas.

GP de Indonesia. Del 9 al 11 de octubre. Circuito Callejero Internacional Pertamina Mandalika a las 8:00 horas.

GP de Australia. Del 23 al 25 de octubre. Circuito de Phillip Island a las 4:00 horas.

GP de Malasia. Del 30 de octubre al 1 de noviembre. Circuito Internacional de Sepang a las 8:00 horas.

GP de Portugal. Del 13 al 15 de noviembre. Autódromo Internacional del Algarve a las 14:00 horas.

GP de Valencia. Del 20 al 22 de noviembre. Circuito Ricardo Tormo a las 14:00 horas.

Cómo ver por TV el Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 se podrá ver íntegro y en exclusiva a través de las cámaras de DAZN y sus diferentes aplicaciones disponibles. Esta compañía cuenta con todos los derechos de la competición, por lo que nos ofrecerá todo tipo de detalles, imágenes, comentarios y entrevistas/reportajes de cada Gran Premio del calendario.

Dónde ver en streaming y en vivo online todas las carreras de MotoGP

Los aficionados que opten por la vía streaming para seguir todo el Mundial de MotoGP 2026 podrán hacerlo a través de la web de OkDiario, donde os detallaremos todas las carreras de la competición con las mejores imágenes, vídeos, comentarios y vídeos de los canales oficiales. ¿Te lo vas a perder?.