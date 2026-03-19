Buenas noticias para los dueños de mascotas: te podrás deducir 100 euros en la declaración de la renta

El número de mascotas en España no deja de aumentar año tras año: hay entre 28 y 30 millones de mascotas en nuestro país (bastante más que el número de niños). Para todos estos dueños de perros, gatos y demás animales domésticos se acaba de aplicar un nuevo incentivo fiscal en el IRPF.

Entre vacunas, comida, gastos de mantenimiento y demás desembolsos para nuestros amigos peludos, podemos gastarnos hasta 600 euros al mes en nuestras mascotas. Todos estos gastos no tenían hasta ahora ninguna repercusión en la declaración anual de la renta. Sin embargo, ahora podremos deducirnos hasta 100 euros en el IRPF por los gastos de nuestras mascotas. Más concretamente, por los desembolsos que hagamos en el veterinario de los que nos podremos deducir hasta un 30% sin superar los 100 euros ya mencionados. Dentro de estos gastos veterinarios se incluyen cirugías, pruebas diagnósticas, vacunas, consultas clínicas, tratamientos o servicios preventivos. Todos estos gastos deben estar oficializados con la factura correspondiente.

Para aplicar este nuevo incentivo fiscal han de cumplirse unos requisitos muy determinados.

Esta norma sólo es aplicable en Andalucía.

Solo podrán beneficiarse los contribuyentes cuya base imponible no supere los 80.000 euros en tributación individual o los 100.000 euros en tributación conjunta.

Nuestra mascota deberá haber sido adquirida o adoptada a partir del 1 de enero de 2025.

Hemos de tener la cartilla de vacunación en regla, microchip homologado y registrado en el censo correspondeiente.

Aunque el beneficio sólo se aplica durante el primer año de posesión de las mascotas, el incentivo fiscal diferencia entre compra o adopción. Si la mascota es comprada, el dueño solo se podrá beneficiar durante el primer año. En cambio, si es adoptada, este beneficio se extenderá hasta los 3 años. Este incentivo viene motivado por una nueva ola de facilidades a la hora de tener mascotas a la que se están sumando otras comunidades.