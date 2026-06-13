Adiós a los sudokus tradicionales: una nueva alternativa de pasatiempo se ha hecho viral en 2026 y combina lógica y crímenes

Murdoku es el nombre del pasatiempo que está de moda en 2026 y que triunfará este verano entre los amantes de estos juegos de entretenimiento que aportan grandes ventajas para la salud mental y la creatividad. Este juego combina los tradicionales sudokus con los crímenes y se puede jugar incluso a través de internet. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los pasatiempos que reinarán este verano en las playas de toda España.

Llega el verano y también los tiempos de los pasatiempos. «No hay nada más aburrido que alguien que no se aburre», dijo un sabio, y con la llegada de las vacaciones también llegan tiempos muertos en los que un pasatiempo puede ser un gran salvavidas. Especialmente se suele relacionar con esas horas muertas al sol bajo una sombrilla en la silla de playa. Hacer un pasatiempo escuchando la brisa del mar sobre la arena es un placer para cientos de miles de personas que desarrollan la mente con este método.

Porque un pasatiempo, además de cumplir con la función que describe su palabra, que es pasar el tiempo, también aporta ventajas al cerebro, ya que actúa como entrenamiento. Muchos estudios han confirmado que hacer un pasatiempo al día puede reducir el estrés, mejorar la salud mental, aumentar la creatividad e incluso provocar un desarrollo personal y también mejorar en el ámbito social.

El nuevo pasatiempo en 2026

Murdoku. Así se llama el pasatiempo que está de moda en este 2026 y que es una mezcla de los populares sudokus y los crímenes, que tan de moda se han puesto en los últimos tiempos con las series y documentales de true crime. En las redes sociales se ha convertido en tendencia este juego en el que se mezclan los rompecabezas con el miedo. Lógicamente, estos ingredientes son lo suficientemente potentes como para crear un juego viral.

El perfil de las redes sociales @martstips se ha encargado de mostrar a sus seguidores en qué consiste un Murdoku. «Se trata de una especie de sudoku de asesinatos», comienza diciendo en el vídeo en el que deja claro que: «Funciona igual que el sudoku en el sentido de que no puede haber nadie más en la columna o la fila».

En este mismo vídeo, esta experta en juegos también enseña a sus seguidores en qué consiste el pasatiempo viral de 2026. «Tenemos aquí lo que serían los recuadros, que son como habitaciones, una zona de anotaciones y tenemos que adivinar quién es el asesino», dice señalando la parte derecha del libro en el que aparecen los cuadros clásicos de un sudoku acompañado de una especie de habitaciones dentro de una casa.

«Aquí tenemos una serie de pistas para que puedas ir colocando a cada uno de los sospechosos y el hueco que quede vacío es donde va la víctima», dice mientras señala a la parte izquierda del libro donde aparecen las fotos de una serie de personas. «El asesino será el que esté a solas con la víctima en una misma habitación», dice mientras resuelve un caso y pone un ejemplo de cómo se juega al pasatiempo que llega para convertirse en tendencia en el año 2026.