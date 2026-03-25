Ni sudokus ni ejercicios de memoria: los expertos están anonadados con el efecto de este pasatiempo en el cerebro

Los expertos están anonadados con el efecto de un pasatiempo que puede ayudar a nuestro cerebro de una forma que no consiguen ni los sudokus ni los ejercicios de memoria. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada.

Los expertos no salen de su asombro al analizar el cerebro de unas personas con un pasatiempo que puede parecer extraño, pero tiene su razón de ser. No tendrás que coger un boli, sino que necesitas unos prismáticos y empezar a descubrir e identificar a unos animales que con este simple gesto parece que ayudan a mantener un cerebro joven y en forma. La memoria puede ser uno de los elementos que peor llevamos, en especial en estos días en los que necesitamos luchar contra un paso del tiempo que implica crear una serie de hábitos imprescindibles en estos momentos de poner en práctica antes de que sea tarde.

Ni ejercicios de memoria ni sudokus

Los sudokus son un pasatiempo que ha ganado terreno en los últimos años. Una manera de entrenar la mente y de conseguir realizar operaciones sencillas sin necesidad de nada más que un boli y un buen sudoku que nos haga hacer cuentas mentalmente.

Hay sudokus para todos los niveles, antes que nada, es importante empezar por uno que sea fácil y seguir avanzando a medida que vayamos redescubriendo lo mejor de un elemento que puede hacernos sentir especialmente bien con una serie de peculiaridades que nos invitan a seguir trabajando una parte importante de nuestro cerebro.

La memoria es uno de los elementos que quizás no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica y para hacerlo, nada mejor que ejercicios que nos hagan trabajar este elemento que acaba siendo esencial para estos días. En cada gesto que hacemos, necesitamos disponer de esta memoria que acabará siendo la clave principal de esta mente que gana años, pero no tiene por qué cambiar.

Estos expertos no dudan en realizar un estudio que analiza las partes del cerebro implicadas en un pasatiempo que activa gran parte de él. Consiguiendo, de esta manera, ese ejercicio ideal para luchar contra el paso del tiempo.

Los expertos están anonadados con el efecto de este pasatiempo en el cerebro

Tal y como explica un reciente artículo publicado por la revista Jneurosci: «La neuroplasticidad es una propiedad definitoria del cerebro. Los cambios cerebrales estructurales y funcionales surgen poco después del aprendizaje y son particularmente evidentes después de años de práctica que sustentan el desempeño de los expertos. Gran parte de la evidencia existente proviene del trabajo sobre medidas individuales de aprendizaje en lugar de procesos interrelacionados. Sin embargo, la relación entre la remodelación estructural, el ajuste funcional y el procesamiento de estímulos específicos del dominio es fundamental para cómo el cerebro y el comportamiento se adaptan con la experiencia. Aquí, proporcionamos una visión multimodal de la reorganización cortical en un dominio para el que la percepción, la atención y la memoria de alto nivel se moldean a través de una amplia práctica: la experiencia en identificación de aves. Tanto en expertos de identificación de aves calificadas (n = 29; de 24-75 años, 15 mujeres) como en novatos emparejados (n = 29; edades de 22-79, 14 mujeres) la estructura cortical se evaluó con resonancia magnética ponderada por difusión. Se obtuvieron medidas funcionales y conductuales durante una tarea de emparejamiento retrasada que requería la identificación de especies locales y no locales».

Siguiendo con la misma explicación: «En comparación con los novatos, los expertos mostraron una difusividad media más baja en las áreas frontoparietal (SFG, IPS) y corticales posteriores (AG, precuneo, LOC, fusiforme), junto con una tendencia a aumentos más graduales en la DM relacionada con la edad. Esto sugiere un aumento específico regional en la complejidad estructural y una posible atenuación del declive relacionado con la edad. En estas regiones, el MD más bajo predijo una mayor precisión de identificación en los expertos. Los cursos de tiempo de BOLD relacionados con las tareas revelaron que estas mismas regiones frontoparietales se involucraron selectivamente cuando los expertos juzgaron a las aves no locales (frente a locales) menos familiares, y la magnitud de esta respuesta no local > local siguió el rendimiento. En conjunto, estos resultados sugieren una remodelación estructural convergente y un ajuste funcional al servicio del rendimiento de los expertos a lo largo de la vida».

La observación de las aves, la identificación de la misma y ese contacto con la naturaleza, puede acabar siendo el que nos haga descubrir un pasatiempo saludable para nuestro cerebro.