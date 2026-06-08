Arranca la séptima campaña ‘Ningún hogar sin alimentos’ impulsada por la Fundación «la Caixa» y CaixaBank

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), junto con la Fundación «la Caixa» y CaixaBank, hace un llamamiento a la participación en la séptima campaña Ningún hogar sin alimentos, que arrancará este martes 9 de junio con la misión de garantizar una alimentación digna a las familias que acuden a los Bancos de Alimentos.

Desde 2020, la campaña ha recaudado más de 13 millones de euros en el conjunto del país y más de 12.500 toneladas de alimentos básicos. En Baleares, la iniciativa recaudó más de 45.300 euros en 2025.

En 2025, alrededor de 10 millones de personas en España (el 19,5 % de la población) se encontraban en riesgo de pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales, lo que afecta de forma directa a su capacidad de cubrir necesidades básicas, incluida una alimentación adecuada. Así lo indica el informe El estado de la pobreza 2025. Avance de resultados, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

A pesar de que la tasa de riesgo de pobreza se mantiene prácticamente igual a la del año anterior (con un descenso del 0,2 %), sigue estando muy lejos de los objetivos especificados en la Agenda 2030, como muestra el siguiente gráfico, en el que se compara la evolución de la tasa de pobreza con dichos objetivos:

En este contexto, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha alertado de la situación de precariedad que atraviesan muchas familias, una realidad que no siempre resulta visible. Estas familias dependen de los Bancos de Alimentos para tener acceso a una alimentación integral y así poder hacer frente a otros gastos domésticos, como pueden ser las facturas de la luz y del agua o los costes asociados a la educación de sus hijos, porque muchas se ven obligadas a elegir entre cubrir unas necesidades u otras.

Para contribuir a revertir esta situación, la Fundación «la Caixa» y CaixaBank impulsan la séptima edición de la campaña solidaria en favor de los Bancos de Alimentos Ningún hogar sin alimentos, con el propósito de fomentar la acción colectiva y ayudar a frenar la cronificación de la pobreza alimentaria en España. La edición de este año arranca con una aportación de un millón de euros por parte de la Fundación «la Caixa», como ya había hecho en las campañas anteriores.

En 2025, la iniciativa recaudó alrededor de 2,1 millones de euros, un importe equivalente a 1.395 toneladas de alimentos básicos. Esta aportación solidaria fue distribuida por toda España a través de los Bancos de Alimentos asociados a la FESBAL y de sus cerca de 6.000 entidades sociales colaboradoras. En Baleares, la iniciativa recaudó más de 45.300 euros el año pasado.

En las seis ediciones llevadas a cabo entre 2020 y 2025, la campaña ha permitido recaudar más de 13 millones de euros en el conjunto del país y ha superado las 12.500 toneladas de alimentos básicos.

«Detrás de las cifras de pobreza y exclusión social hay millones de personas y familias que afrontan dificultades reales para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Muchas de ellas siguen viéndose obligadas a tomar decisiones muy difíciles para llegar a fin de mes y a renunciar incluso a aspectos esenciales de su bienestar. Ante esta realidad, los Bancos de Alimentos desempeñan una labor imprescindible para garantizar una alimentación digna a quienes más lo necesitan. Gracias a campañas como Ningún hogar sin alimentos podemos seguir llegando a miles de hogares en toda España. Por ello, hacemos un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía, las empresas y las instituciones, porque cada aportación, por pequeña que sea, se transforma en ayuda concreta y puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas», ha declarado el presidente de la FESBAL, Pedro Llorca.

«En España, 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, y uno de cada tres niños crece en contextos marcados por la falta de recursos y oportunidades. En la Fundación «la Caixa» trabajamos para romper el círculo de la pobreza mediante programas que impulsan la transformación, pero es imprescindible complementar este acompañamiento con la cobertura de recursos básicos como la alimentación. Por eso impulsamos un año más la campaña Ningún hogar sin alimentos con una aportación de un millón de euros», ha destacado el subdirector general de la Fundación «la Caixa», Marc Simón.

«La pobreza alimentaria hace que miles de personas en nuestro país tengan dificultades para cubrir sus necesidades esenciales. Ningún hogar sin alimentos pone el foco en las decisiones difíciles a las que se enfrentan muchas familias cada día para recordarnos que la pobreza es, muchas veces, no poder elegir. En este contexto, en CaixaBank trabajamos con la Fundación «la Caixa» y la FESBAL para ofrecer distintos canales de donación (Bizum, banca digital, web y oficinas) con el fin de que cualquier persona, sea cliente o no, pueda colaborar de forma sencilla, rápida y cercana, y sumarse a una causa que transforma la solidaridad en alimentos», ha destacado el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda.

Esta iniciativa se ha consolidado como una de las más relevantes a escala nacional. Gracias a esta campaña, los Bancos de Alimentos, en colaboración con diversas entidades sociales, obtienen recursos destinados a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.