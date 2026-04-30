CaixaBank gana 1.572 millones en el primer trimestre, un 7 % más, por la actividad comercial
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CaixaBank ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de 1.572 millones de euros, un 7% interanual más, por el aumento de la actividad, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
de esta forma, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, a pesar del entorno geopolítico, el banco mantuvo «altos niveles de actividad» y ha señalado que el resultado fue impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios.
por otro lado, ha añadido que la entidad afronta el contexto actual «con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia».
Caixabank crece gracias a la actividad comercial
El banco ha señalado que la actividad comercial se mantuvo dinámica durante el periodo, con un crecimiento del volumen de negocio que alcanzó los 1,1 billones de euros a cierre de marzo, un 6,6% más.
Los recursos de clientes crecieron un 6,3%, hasta 733.975 millones, con una «buena evolución» de los recursos en balance, hasta 526.379 millones, un 5,3% más, con un incremento del 6,1% en el ahorro a la vista, hasta 366.647 millones, y del 7,8% en los pasivos por contratos de seguro, hasta 86.553 millones.
Los activos bajo gestión aumentaron un 10,1% interanual, hasta 202.309 millones; el patrimonio bajo gestión, un 11,8%, hasta 150.973 millones, y los planes de pensiones, un 5,2%, hasta 51.336 millones.
Por su parte, la cartera de crédito sano alcanzó los 380.279 millones, un 7,2% más, con un «buen comportamiento» de todos los segmentos: un 8,8% en empresas, un 6,7% en adquisición de vivienda y un 12,3% en consumo.
Rentabilidad
El banco cerró el primer trimestre con un ROTE del 17,6% y una ratio de eficiencia del 39,6%, mientras que el margen de intereses fue de 2.662 millones, un 0,6% más por el crecimiento de volúmenes.
Los ingresos por servicios alcanzaron los 1.374 millones (+7,5%), con un incremento del 9,5% en los ingresos por gestión de patrimonio, del 13,5% en los de seguros de protección y del 2% en las comisiones bancarias por la mayor actividad mayorista, ya que las comisiones recurrentes bajaron un 1,8%.
Los ingresos por participadas aumentaron un 3%, hasta 128 millones, por el incremento de los resultados atribuidos en un 10,9%, hasta 79 millones, y a pesar del descenso de los dividendos en un 7,7%, hasta 49 millones.
El margen bruto cerró el periodo en 4.127 millones, un 2,9% más, mientras que los gastos de administración y explotación subieron un 4,6%, hasta 1.652 millones, por lo que el margen de explotación fue de 2.475 millones, un 1,8% más.
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