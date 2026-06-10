El Gobierno reactiva la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración central

El Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, ha aprobado nuevas instrucciones para la gestión de la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de adaptar este procedimiento a los cambios introducidos por la normativa de Seguridad Social.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como la jubilación parcial anticipada del personal laboral.

Según se recoge en el BOE, la actualización responde a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024, que reformó el régimen jurídico de la jubilación parcial y del contrato de relevo.

La resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Social.

Regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

Las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado «desbloqueado» tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.