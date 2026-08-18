El vestido de 375 euros con el que Eugenia Martínez de Irujo ha triunfado en la boda del nieto de Camarón

Hay invitadas que necesitan recurrir a grandes nombres de la moda para conseguir un look memorable y otras que, con una elección aparentemente sencilla, consiguen convertirse en una de las mejor vestidas. Eugenia Martínez de Irujo pertenece claramente al segundo grupo. La duquesa de Montoro volvió a demostrarlo este domingo 16 de agosto, cuando acudió junto a Narcís Rebollo a la boda de Antonio, nieto de Camarón de la Isla, celebrada en La Línea de la Concepción, Cádiz. Para la ocasión, apostó por un vestido de Maje de otra temporada que reúne varias de las claves que mejor funcionan en un estilismo de invitada: una silueta fluida, un estampado con personalidad, detalles de encaje y un escote que aporta feminidad sin resultar excesivo.

Eugenia Martínez de Irujo encuentra el vestido perfecto para una boda de verano

Eugenia Martínez de Irujo no es de las que siguen el manual de invitada al pie de la letra. Su armario se caracteriza precisamente por esa capacidad de mezclar prendas sofisticadas con otras más relajadas, estampados llamativos con accesorios especiales y piezas de firmas conocidas con otras mucho menos evidentes. Para la boda del nieto de Camarón, celebrada el domingo 16 de agosto, volvió a apostar por esa fórmula que tan bien domina.

La aristócrata llegó al enlace acompañada de su marido, el productor musical Narcís Rebollo, y posteriormente compartió en sus redes sociales varias imágenes y vídeos de la celebración. Allí pudo verse con un vestido de Maje que, aunque pertenece a una temporada anterior, continúa disponible en la web estadounidense de la firma.

El modelo es el Patterned flowing maxi dress, una pieza en azul con estampado de inspiración bandana o paisley. Maje lo describe como un vestido largo y fluido de satén, pensado para ofrecer una silueta femenina y ligera.

Su escote en V está rematado con un borde semitransparente decorado con encaje, mientras que la espalda incorpora una zona fruncida tipo smocked y ligeramente abierta. La falda, por su parte, incorpora una abertura y un pequeño volante en el bajo.

Un estampado bandana que rompe con el clásico vestido de invitada

Uno de los elementos que más personalidad aporta al diseño es precisamente su estampado. Frente a las flores, los lisos o los motivos geométricos que suelen dominar los vestidos de invitada, Maje apuesta aquí por un dibujo de inspiración bandana en tonos azules que aporta un aire algo más bohemio.

También juega a su favor la caída del tejido. El vestido está confeccionado en 100 % viscosa, mientras que la zona de malla es de poliamida y los bordados están realizados en poliéster. Maje especifica, además, que el tejido principal procede de fibras de viscosa sometidas a un proceso controlado.

Eugenia lo llevó con joyas sencillas para no restar protagonismo al vestido

La duquesa de Montoro tampoco necesitó demasiados accesorios para completar el estilismo. Según las imágenes compartidas durante la celebración, eligió un colgante con una perla y pendientes dorados, dos piezas discretas que funcionan como acompañamiento del estampado azul.

La decisión tiene sentido. El vestido ya concentra buena parte de la atención gracias al estampado, el escote y los detalles de encaje, por lo que añadir un collar demasiado llamativo o una joya de gran tamaño habría podido hacer que el conjunto perdiera equilibrio.

Y hay otro detalle que terminó de convertir el look en algo todavía más peculiar: como el resto de las mujeres invitadas, Eugenia participó en uno de los momentos más característicos de la celebración y lució el mandil blanco decorado con lazos rojos que la familia había preparado para los asistentes. Los hombres, por su parte, llevaron un foulard.