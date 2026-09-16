Henry Samuel, hijo de Heidi Klum, recibe un Ferrari de 150.000 euros por su 21 cumpleaños tras una apuesta con Tom Kaulitz

Henry Samuel acaba de cumplir 21 años y su entrada en la edad adulta ha llegado acompañada de un regalo difícil de olvidar. El hijo de Heidi Klum recibió por su cumpleaños un Ferrari F430 rojo que llevaba años esperando, aunque probablemente ni él mismo pensaba que aquella promesa terminaría cumpliéndose. El origen de la sorpresa se remonta a una partida de Mario Kart que compartió cuando era adolescente con Tom Kaulitz, marido de su madre. Lo que comenzó como una apuesta entre un padrastro y su hijastro terminó convirtiéndose, siete años después, en un deportivo de lujo escondido durante meses en un garaje y entregado ante la mirada de una emocionada Heidi Klum.

Una apuesta de ‘Mario Kart’ que acabó en un Ferrari

La historia comenzó cuando Henry todavía era adolescente. Durante unas Navidades en familia, el joven y Tom Kaulitz decidieron jugar una partida de Mario Kart y elevar considerablemente la apuesta. Henry explicó entonces ante una cámara que, si perdía, tendría que pasar tres meses sin jugar a videojuegos y hacer un cuadro de sí mismo conduciendo.

Pero había una segunda posibilidad: si ganaba, Tom tendría que regalarle un Ferrari cuando cumpliera 21 años. Y Henry ganó. La promesa quedó registrada en vídeo y, aunque tuvieron que pasar años para comprobar si realmente iba a cumplirse, Kaulitz no olvidó aquella partida.

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Tom Kaulitz compró el coche y lo escondió

La sorpresa tenía, además, un detalle que hace todavía más llamativa la historia. Tom Kaulitz no esperó hasta el cumpleaños de Henry para buscar el coche. Según explicó el propio músico en el vídeo compartido por Heidi Klum, compró el Ferrari el año pasado y lo mantuvo escondido en el garaje durante todo este tiempo.

El vehículo elegido fue un Ferrari F430 de color rojo, con una gran lazada dorada sobre el capó para la entrega. El modelo, un deportivo de altas prestaciones, convirtió una vieja apuesta familiar en un regalo de cumpleaños de seis cifras. Algunas informaciones también señalan que Kaulitz adquirió el vehículo junto a su hermano gemelo, Bill, en Texas.

La reacción de Henry al descubrirlo

La escena del momento en el que Henry descubre el regalo fue grabada por Heidi Klum y posteriormente compartida en sus redes sociales. El joven salió de casa junto a su padrastro sin imaginar que delante le esperaba el Ferrari que había protagonizado aquella apuesta tantos años atrás.

Al verlo, Henry se quedó completamente sorprendido y apenas pudo reaccionar. «¡Dios mío! No sé ni qué decir. Es precioso», acertó a decir mientras contemplaba el coche. Heidi, que estaba detrás de la cámara, recordó entonces los años que habían pasado desde aquella partida: «No me puedo creer que haya llegado este momento. Llevas tantos años esperándolo».

La propia modelo también pareció sorprendida de que la promesa hubiera llegado tan lejos. Al recordar el vídeo de la apuesta, calculó que habían pasado alrededor de siete años desde aquel momento en el que Henry y Tom hicieron el trato.