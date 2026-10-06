José Mota confiesa la broma que sentó mal a Santiago Segura: «Me dijo que no le llamara para esas mierdas»

José Mota ha sido el invitado de este martes 6 de octubre en El Hormiguero. El cómico ha presentado Arriba Tutto, su primera película como director, que también protagoniza. Cuenta la historia de un niño de siete años que pierde a su padre, un artista que le había enseñado a afrontar la vida con magia y alegría. Ya de adulto, aquel niño se ha convertido en un hombre amargado, hasta que un acontecimiento inesperado le devuelve la manera de entender el mundo que aprendió de su padre.

«Ha sido un aventurón el trabajo de dirigirme a mí mismo. No he coincidido en ningún momento conmigo mismo, porque cuando iba a reprocharme cualquier cosa, no estaba, pero cuando el actor quería hablar con el director, tampoco estaba. Era un si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería», ha confesado el humorista sobre la experiencia de dirigir y protagonizar a la vez una película.

«La comedia es un arma de construcción masiva. Es la solución a muchas cosas. La comedia une a la gente, es el camino más corto entre dos personas. No la usamos y tiene mucho que decir frente a la crispación, el odio, la intolerancia y el ruido ambiental que hay tan incómodo», ha confesado el cineasta sobre su película que recuerda a clásicos como Cinema Paraíso o La vida es bella.

En un momento de la entrevista, el presentador y su entrevistado se acercaron al público, donde se encontraba Pablo Cabello, el niño que interpreta el personaje de Mota en Arriba Tutto: «Es un genio, un fenómeno absoluto. Cuando hizo la película tenía 7 años, pero se había comido tres viejas, sabía mucho. Terminábamos con la secuencia y me decía: perfecto, ni lo toques»,

·El niño ha confesado que Mota «quería poner una toma, pues tienes que hacer una, no 50». «¿No te gusta mucho repetir?», le preguntó el de Requena. «Sí, pero si lo haces bien, no hace falta hacer otra. Hace falta hacerlo bien», aseguró el jovecísimo actor «¿Dirías que la película la habéis dirigido a medias?», prosiguió Motos, a lo que Cabello ha respondido de manera afirmativa.

Las bromas entre Motos y Santiago Segura

Por último, Mota ha confesado en el plató que Santiago Segura y él suelen hacerse bromas telefónicas y el invitado a El Hormiguero ha narrado una de ellas en directo: «Yo me hice pasar por un crítico de cine de El Heraldo de Aragón. Previamente, con toda la maldad del mundo, me hice una crítica a lápiz. Muy mala. Con mucha maldad. Llamé poniendo voz de crítico y con un nombre de crítico, Carlos Restrepo. Le dije que iba a sacar un artículo con muy mala leche, diciendo que no tenía hilo y que el final era aún peor».

Pablo Motos ha seguido explicando que: «En ese momento me corta y me dice que si le voy a llamar para contarle esas mierdas, que prefiere que no le llame. Entonces empiezo a reírme y ya me pilló. Me dijo: Qué cabrón. A mí me coló una muy gorda haciéndose pasar por un fotógrafo que me había pillado en bañador en forma rara y creo que entré al trapo porque me pedía un intercambio. Llevamos así años».