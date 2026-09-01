Lionel Messi se despide de Argentina con una fortuna de más de 1.000 millones: así es su imperio fuera del fútbol

La decisión de Lionel Messi de poner punto final a su trayectoria con la selección argentina ha vuelto a colocar al futbolista en el centro de todas las miradas, aunque esta vez no sólo por lo que ha hecho sobre el césped. Mientras el mundo del fútbol asimila la despedida de uno de sus grandes referentes, el patrimonio y los negocios construidos por el argentino durante los últimos años adquieren una nueva dimensión. Lejos de limitarse a los contratos publicitarios, Messi ha desarrollado una importante faceta empresarial vinculada al turismo, el sector inmobiliario y los hoteles de alta gama. Su cadena MiM Hotels suma ya seis establecimientos repartidos por algunos de los destinos más exclusivos de España y Andorra.

De las camisetas y los trofeos a los hoteles de lujo

Messi lleva años preparando un futuro empresarial más allá del fútbol. Aunque su nombre continúa estrechamente ligado a los grandes contratos publicitarios y a su carrera deportiva, el argentino ha ido diversificando sus inversiones y construyendo un patrimonio que pretende sobrevivir a su retirada.

Uno de los pilares de esta estrategia es MiM Hotels, la cadena hotelera vinculada al futbolista y a su familia. Su apuesta no consiste únicamente en comprar inmuebles: la idea pasa por convertirlos en alojamientos de alta gama capaces de competir en algunos de los destinos turísticos más demandados de Europa.

Ahora, además, se ha producido un movimiento especialmente relevante. Los seis establecimientos de MiM han pasado a estar gestionados por Meliá Hotels International, que sustituye a Majestic Hotel Group en la operación de los hoteles. El acuerdo se articula mediante un modelo de alquiler y gestión, por lo que Messi mantiene la propiedad de los establecimientos mientras una de las grandes compañías hoteleras españolas asume su explotación.

La operación también supone la incorporación de los hoteles a The Meliá Collection, la división de la compañía especializada en establecimientos singulares y experiencias de lujo. Es decir, el futbolista conserva el activo mientras delega la gestión en un grupo con una infraestructura internacional mucho mayor.

MiM Sitges, el comienzo de la aventura hotelera

El primer hotel que formó parte del proyecto fue MiM Sitges, situado a pocos minutos de Barcelona y a apenas 100 metros de la playa. El edificio destaca por su arquitectura contemporánea y su fachada acristalada y cuenta, además, con certificación LEED Gold por sus características de sostenibilidad.

El establecimiento dispone de 77 habitaciones, algunas de ellas con terrazas privadas y vistas al mar. La oferta se completa con spa, piscina climatizada, circuito de aguas, gimnasio y una terraza rooftop con piscina exterior y bar.

Es un buen ejemplo de la filosofía que Messi ha trasladado a su negocio: ubicaciones turísticas privilegiadas, diseño cuidado y servicios destinados a un público que busca algo más que un lugar donde dormir.

Ibiza: una inversión de unos 30 millones de euros

Si hay un destino que encaja especialmente bien con el concepto de lujo asociado a MiM, ese es Ibiza. En 2018, Messi adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

Situado junto a la playa de Ses Figueretes, el MiM Ibiza Es Vivé conserva buena parte del carácter art déco que convirtió al edificio en uno de los alojamientos reconocibles de la isla, aunque fue remodelado para adaptarlo a una propuesta mucho más contemporánea.

Cuenta con 52 habitaciones y una oferta pensada principalmente para un público adulto. Spa, restaurante internacional, piscina con camas balinesas y un rooftop con DJ forman parte de una experiencia en la que el entretenimiento tiene tanto peso como el alojamiento.

Mallorca: Mediterráneo, bienestar y privacidad

La siguiente parada del imperio hotelero de Messi está en Mallorca. En 2020 adquirió el entonces Hotel Fona Mallorca, situado en S’Illot, a pocos metros de la playa de Sa Coma, y posteriormente se sometió a una reforma integral.

El resultado es un hotel destinado exclusivamente a adultos y orientado al descanso y al bienestar. Sus 98 habitaciones se distribuyen en cuatro plantas y siguen una estética mediterránea contemporánea basada en tonos claros, materiales naturales y espacios abiertos.

Dos piscinas exteriores, una de ellas con borde infinito, un spa, restaurante de cocina local y una terraza rooftop con solárium completan la propuesta.

Un hotel para los amantes de la nieve en Baqueira

El negocio de Messi no se limita a destinos de playa. En Baqueira Beret, uno de los enclaves de nieve más exclusivos de España, se encuentra el MiM Baqueira, un establecimiento pensado para combinar deporte y descanso.

Aquí la estética cambia por completo. La piedra y la madera sustituyen a los espacios luminosos y mediterráneos de Mallorca o Ibiza para crear una atmósfera de refugio de montaña. El hotel cuenta con 141 habitaciones, entre dobles, familiares y suites.

El spa con circuito de aguas, el guardaesquís, el servicio de traslado a las pistas y el restaurante de cocina regional completan una oferta diseñada para el turismo de invierno. Entre sus espacios más llamativos se encuentra la Suite Messi, que incorpora elementos identificativos del futbolista.

Andorra y la suite dedicada al propio Messi

En Andorra, el futbolista convirtió otro histórico establecimiento en un hotel de lujo. MiM Andorra abrió sus puertas en febrero de 2023 después de la transformación del antiguo Hotel Casa Canut, situado en la avenida Carlemany de Escaldes-Engordany.

El proyecto mantuvo el carácter exclusivo de la ubicación, pero apostó por una estética mucho más contemporánea y minimalista. El hotel cuenta con 31 habitaciones decoradas con inspiración escandinava, tonos neutros y detalles de lujo.

La estancia más especial es, precisamente, la Suite Leo Messi. Con 62 metros cuadrados interiores y una terraza de 46 metros, incorpora cama king size, bañera, jacuzzi y ducha de hidromasaje. La experiencia se completa con una propuesta gastronómica vinculada al chef Nandu Jubany y una zona de spa y piscina.

Sotogrande, el sexto hotel del imperio

El último de los seis establecimientos se encuentra en un enclave que representa otra de las caras del lujo español: Sotogrande, en Cádiz.

El MiM Sotogrande Club Marítimo está situado en el puerto deportivo y apuesta por una estética inspirada en el universo náutico. El Mediterráneo vuelve a ser protagonista, pero esta vez desde una perspectiva mucho más vinculada al mundo de los yates, los clubes privados y el turismo de alto nivel.

Dispone de 45 habitaciones, muchas de ellas con terraza y vistas al puerto. Dos restaurantes, spa, terrazas chill out y acceso exclusivo al club marítimo completan la oferta.

Un patrimonio que va mucho más allá de los hoteles

La apuesta de Messi por el sector inmobiliario tampoco se limita a MiM Hotels. Su estructura empresarial, a través de Rostower, incluye activos inmobiliarios de diferentes características y ha permitido al futbolista construir una cartera que abarca hoteles, viviendas, oficinas y locales comerciales.

De hecho, en 2025 se informó de que el patrimonio inmobiliario asociado a Rostower estaba valorado en torno a 232 millones de dólares, incluyendo propiedades en Estados Unidos y Europa.

Miami es otro de los grandes escenarios de sus inversiones. Entre sus operaciones se encuentran propiedades de lujo en edificios tan exclusivos como la Porsche Design Tower y adquisiciones más recientes en Brickell, donde compró cuatro apartamentos en Cipriani Residences, una torre de 80 plantas.

A todo ello se suman otros proyectos empresariales relacionados con la imagen de Messi, la tecnología, el deporte, la producción audiovisual y el consumo. The Messi Store, Play Time Sports-Tech HoldCo y 525 Rosario son algunos de los proyectos que forman parte de una estrategia cada vez más amplia.