La emotiva carta de despedida de Messi: «Queda poco y se van cerrando etapas»

Leo Messi ha anunciado su adiós de la selección Argentina con unas emotivas palabras en sus redes sociales. En ellas, el 10 de la Albiceleste deja claro que su momento en el fútbol está llegando a su fin y asegura que «queda poco y se van cerrando etapas», y que cerrar esta etapa le «duele mucho». Unas palabras que escribió el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España, como él mismo ha reconocido. «Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes», concluye.

«Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…», comienza diciendo el crack argentino, que afirma que no ha sido fácil tomar esta decisión: «Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol».

Messi reconoció que su momento en el fútbol está llegando a su fin y poco a poco se van cerrando etapas. Este lunes ha puesto fin a la etapa en Argentina, por lo que ya no volverá a vestir la camiseta albiceleste: «Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar».

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«Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos», agregó.

«Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias a Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!», concluyó el 10 antes de darle la puntilla final al comunicado con un matiz importante: «Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes».