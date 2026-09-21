El letrado de Argüeso presentará un escrito para que los abogados puedan asistir a los comparecientes en la comisión de la DANA

José María Bueno, letrado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa de la DANA de Valencia, presentará un escrito al Congreso y a la Presidencia de la comisión que investiga la riada en la Cámara Baja para que los abogados de quienes son llamados a la citada comisión puedan asistir a estos últimos durante sus comparecencias, situándose junto a ellos en la mesa.

De facto, la iniciativa del abogado alicantino significa que cualquier compareciente que se encuentre inmerso en un procedimiento judicial no estará al albur de las preguntas y apreciaciones de los grupos políticos, sino que contará con asistencia profesional para proteger su derecho a la defensa y para la tutela de sus derechos constitucionales.

Emilio Argüeso ha comparecido la tarde de este lunes ante la comisión de la DANA en el Congreso. El ex secretario de Emergencias se ha acogido a su derecho a no responder a los parlamentarios para preservar su derecho a la defensa. «Quieren un titular y no se lo voy a dar».

Pero, tras esa declaración, hay una intrahistoria. Mediada la comparecencia de Emilio Argüeso, José María Bueno ha solicitado acercarse a la mesa de presidencia, donde estaba sentado el ex secretario de Emergencias en su condición de compareciente, para poder hablar con él y asesorarle.

Puestos en contacto con José María Bueno, el letrado ha confirmado a OKDIARIO que había solicitado poder estar sentado al lado de Emilio Argüeso, habida cuenta de que en la citación se decía que podía ir acompañado por alguien que le asistiese. Pero tanto la presidenta, la socialista Carmen Martínez, ex alcaldesa de Quart de Poblet, en Valencia, como la letrada de las Cortes presente en la comisión lo han rechazado.

Ante esta postura, José María Bueno les ha manifestado que si no podía sentarse junto al compareciente, ¿cómo podía llevar a cabo su labor asistencial? A lo que la presidenta le ha respondido que podía sentarse en la última fila y que, si entendía que debía comentarle algo a su cliente, tenía que levantar la mano, solicitando acercarse a él para decirle lo que considerase. De ahí que en la transmisión efectuada a través de YouTube por el Canal Congreso se haya visto a José María Bueno, en un determinado momento, acercarse a la mesa y hablar con su cliente.

José María Bueno ha explicado que el trato de la presidenta de la comisión ha sido «más que correcto»; no obstante lo cual, se ha comprometido con ella a presentar un escrito con el objeto de que, en lo sucesivo, se permita a los letrados sentarse junto a sus clientes, sin intervenir, pero pudiendo asesorarles en un momento determinado. Algo que, para el letrado, «no es posible» si debe sentarse durante esa comparecencia, alejado de su cliente.

En su escrito de manifestaciones previas, que Emilio Argüeso ha podido leer en un momento de su comparecencia, el ex secretario de Emergencias advertía que «al coincidir plenamente el objeto de la investigación judicial penal con el objeto de estudio de esta comisión», su derecho de defensa «se encuentra plenamente concernido».

Por ello, se ha acogido a su «derecho constitucional» a no contestar a las preguntas» que le fueran formuladas por los distintos portavoces «al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa» su «derecho a la defensa».