Marlaska culpa ahora a la Federación de que España no juegue en Ceuta: «El informe no dice que no se celebre»

Fernando Grande-Marlaska culpa ahora a la Federación Española de Fútbol (RFEF) de que España no vaya a jugar en Ceuta. Después de que el Ministerio del Interior exigiera que se cancelara el duelo ante México sub-20 en Ceuta porque no podía asegurar recursos «para atender un dispositivo como este partido», ahora el ministro dice que la RFEF, si quisiera, podría haber seguido adelante con ese encuentro.

«El informe no dice que no se celebre, ya que la última decisión la adopta la Federación Española y, si la misma hubiera confirmado la celebración, no tenga dudas de que se había celebrado y con todas las garantías», ha dicho Grande-Marlaska desde Ceuta.

El ministro del Gobierno de Sánchez ha explicado que la Federación pidió un informe técnico a la policía para «evaluar las circunstancias convenientes para la celebración y la Policía Nacional (es decir, el Ministerio del Interior que dirige el propio Marlaska) ha emitido un informe sobre la dificultad por las características del propio estadio, que no tiene una unidad de coordinación».

Ese informe era poco menos que decir que en Ceuta no se podía jugar ese encuentro. Incluso en el informe de la Policía, algo que ha ocultado Marlaska en sus palabras de este lunes en Ceuta, se instaba a la RFEF a valorar «con carácter urgente la designación de una sede alternativa que permita afrontar el encuentro con las suficientes garantías de seguridad y con el tiempo necesario para su adecuada planificación».

En su rueda de prensa en Ceuta, Marlaska ha dicho que este asunto del España – México sub-20 ahora cancelado (se jugará en Madrid) se está «hablando de una cuestión técnica y operativa». Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, expresó su tristeza por no poder llevar a cabo este partido en Ceuta: «Lo hemos intentado (que fuese el partido en Ceuta), pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento».