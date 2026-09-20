Segunda División sí, España no: Ceuta juega ante el Valladolid sin problemas tras el veto del Gobierno a la Selección

La AD Ceuta juega, sin problemas, otro fin de semana más en el Alfonso Murube. Este domingo, ante el Real Valladolid, uno de los principales equipos de la categoría. Es Segunda División, categoría profesional de la que se encarga la Liga. Es el tercer encuentro oficial tras la invasión en Ceuta: antes pasaron Las Palmas (con la polémica del viaje) y el filial del Celta de Vigo. La semana que viene estará la Real Sociedad B en Ceuta. Después llegarán el Sabadell, el Real Oviedo, el Sporting de Gijón, el Albacete… así con los 21 equipos de esta Segunda División.

Todos ellos pueden jugar en Ceuta. La Liga de Tebas en ningún momento ha aplazado sus encuentros. Y todos los partidos se juegan con público, en un Alfonso Murube que tiene aforo para aproximadamente unas 6.500 personas. En la mayoría de partidos se llena. Son las mismas personas que irían al España – México sub-20 que se anunció para el 30 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno lo veta.

Marlaska exigió a la Federación cancelar ese partido de España en Ceuta por la «presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo» y porque no se asegura la seguridad del partido: en Ceuta existe un «clima de tensión en la vía pública, especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio», que no tiene, dicen, recursos «para atender un dispositivo extraordinario con motivo del partido».

Una cacicada, otra más, del Gobierno de Sánchez con Ceuta. No se puede asegurar un dispositivo de seguridad en el estadio Alfonso Murube cuando cada dos semanas sí lo hay para un partido de Segunda División, que no es poca cosa. No hablamos de un encuentro de regional, sino de la segunda categoría del fútbol español, una de las mejores ligas de Europa.

Así, encuentros de Segunda División en Ceuta sí se pueden jugar, pero no uno de España, que sólo es una vez, no 21 como los encuentros de la AD Ceuta. Como ocurrió con los anteriores, este Ceuta – Real Valladolid se ha jugado sin problemas, con la seguridad normal que requiere un partido de fútbol y que bien se podría poner en el España – México sub-20 si así se quisiera.

El Gobierno de Sánchez asfixia a Ceuta y hasta ni le deja poder disfrutar de un encuentro de la Selección española, no vaya a ser que Marruecos vaya a quejarse de ver a España en España y que haya banderas españolas en una ciudad española.