Fue la mayor estrella de la TV en España en los 80 pero ahora lucha por la Ley de Dependencia: «Enferma crónica, con discapacidad y sin ninguna esperanza»

Hubo un tiempo en el que Eva Nasarre entraba cada mañana en los hogares de miles de españoles. Con apenas 23 años, la joven catalana se convirtió en uno de los rostros más famosos de TVE gracias a Puesta a punto, el programa de gimnasia que consiguió que toda una generación se levantara del sofá para seguir sus ejercicios.

Su llegada a la televisión, además, fue prácticamente fruto de la casualidad. El proyecto estaba inicialmente destinado a la atleta Sagrario Aguado, mientras que Eva iba a participar como una de las gimnastas que la acompañarían. Sin embargo, una lesión de Aguado cambió los planes y puso a Nasarre al frente del programa.

Su naturalidad ante las cámaras, su particular tono de voz y su cercanía con los espectadores hicieron el resto. El programa, inspirado en la fórmula que Jane Fonda había popularizado en Estados Unidos, consiguió una repercusión inesperada. En 1985 pasó a la Primera Cadena dentro de Buenos días, con el título de En marcha, y permaneció en antena hasta 1986.

Una fama que terminó por abrumarla

El éxito televisivo convirtió a Eva Nasarre en un personaje habitual de la prensa de la época. Sin embargo, aquella popularidad no terminó de encajar con su manera de entender la vida. La exposición mediática fue creciendo hasta convertirse en una carga y la presentadora decidió apartarse voluntariamente de los focos.

Después de abandonar la televisión, su vida tomó un rumbo completamente diferente. Nasarre se trasladó a Cataluña y comenzó a trabajar como trabajadora social, mientras su presencia en los medios de comunicación se hacía cada vez más escasa.

Su vida personal también quedó marcada por su relación con Chema Álvarez, con quien tuvo a su único hijo, Joan Marc. Tras su separación, producida en la década de los noventa, la relación entre Eva y su hijo atravesó un largo periodo de distanciamiento que terminó siendo objeto de una intensa atención televisiva.

En aquellos años, Chema Álvarez acusó públicamente a Nasarre de haberse alejado de su hijo cuando este era todavía menor. Joan Marc también apareció en televisión para pedir un acercamiento a su madre. Aquellas acusaciones fueron respondidas posteriormente por la propia Eva, que negó haber abandonado deliberadamente a su hijo y también rechazó las especulaciones que llegaron a circular sobre los motivos de su desaparición de la vida pública.

Una enfermedad que cambió su vida

Pero si hubo un acontecimiento que transformó definitivamente la vida de Eva Nasarre fue el diagnóstico de una artritis reumatoide grave a finales de los años 90. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a las articulaciones y que, en su caso, provocó una importante pérdida de movilidad.

La enfermedad acabó teniendo consecuencias profundas en su día a día y la llevó a utilizar una silla de ruedas. También se ha relacionado su situación con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que puede provocar sequedad, entre otros síntomas.

La mujer que durante los años 80 había enseñado a millones de personas a moverse y mantenerse en forma tuvo que enfrentarse así a una realidad completamente diferente. El deterioro de su movilidad y el dolor condicionaron progresivamente su vida, al tiempo que la alejaron todavía más de aquel mundo televisivo que había conocido en su juventud.

Su lucha por las personas dependientes

En los últimos años, la presentadora ha mantenido una actividad constante en redes sociales, donde reivindica los derechos de las personas con discapacidad y dependencia y denuncia las dificultades que encuentran tanto los usuarios como sus cuidadores.

Su compromiso la ha llevado a ejercer como portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. En 2015 recibió, además, un reconocimiento por su labor en defensa de las personas dependientes.

A finales de 2023, Nasarre volvió a poner el foco sobre su situación personal con un mensaje especialmente duro publicado en X. «Acabo el año muy cansada. En cada lucha por unos cuidados dignos, se va una energía que necesito mucho para mí, por mi situación de enferma crónica, con discapacidad y dependencia. No tengo ninguna esperanza en que los cuidados mejoren. Ninguna», escribió.

Sus palabras no eran únicamente una reflexión sobre su propia situación. La ex presentadora también quiso poner el acento en las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios de cuidados, reclamando mejores salarios y mayor estabilidad para quienes atienden a las personas dependientes.

Una nueva etapa

La historia personal de Eva Nasarre también ha tenido un capítulo de reconciliación. En 2012, después de años de distanciamiento, Joan Marc volvió a ponerse en contacto con su madre. Un telegrama enviado antes de una intervención quirúrgica sirvió para abrir de nuevo una vía de comunicación entre ambos.

Según se publicó entonces, Eva se interesó por el estado de salud de su hijo y ambos retomaron el contacto. El reencuentro terminó produciéndose y permitió cerrar una de las etapas más dolorosas de su vida personal.

Su nombre permanece ligado a una televisión que ya no existe y a un programa que forma parte de la memoria de varias generaciones. Pero detrás de aquel recuerdo televisivo hay una mujer que ha decidido utilizar la notoriedad que tuvo en el pasado para dar visibilidad a las dificultades de quienes necesitan cuidados y defender una atención digna para las personas dependientes.