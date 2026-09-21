La cita del día de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: «No nos elegimos unos a otros al azar, sólo nos encontramos con aquellos que ya existen en nuestro subconsciente»
La reflexión viral y las mejores frases de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis
Sigmund Freud (Silesia, 6 de mayo de 1856-Londres, 23 de septiembre de 1939) fue un médico neurólogo de origen austriaco que está considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Además de revolucionar la teoría de la mente humana con el psicoanálisis, el padre de esta conducta también publicó un sinfín de obras que han servido como legado para las personas encargadas de estudiar las conductas de los individuos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Sigmund Freud.
«No nos elegimos unos a otros al azar, sólo nos encontramos con aquellos que ya existen en nuestro subconsciente». Esta es la última reflexión viral de un Sigmund Freud que durante su vida y obra ha dejado un legado en forma de frases que en su día fueron escritas o se le atribuyen a este médico neurólogo austriaco de origen judío que se graduó en medicina en la Universidad de Viena en 1881. Ahí comenzó a estudiar el sistema nervioso para pasar al campo de la histeria junto con Jean-Martin Charcot y Josef Breuer.
Tras abandonar la hipnosis, creó el método de la asociación libre mientras realizaba las publicaciones más importantes de la historia en el campo del psicoanálisis, que fue fundado en 1896 y que se basa en la teoría de la mente, el inconsciente y el método terapéutico. Sus obras más importantes son las siguientes:
- La interpretación de los sueños (1900)
- Psicopatología de la vida cotidiana (1901)
- Tres ensayos sobre la teoría sexual (1905)
- Introducción al psicoanálisis (1917)
- Más allá del principio del placer (1920)
- El malestar de la cultura (1930)
Las mejores frases de Sigmund Freud
En estas obras, Sigmund Freud ha dejado un legado de frases, muchas de las cuales se basan en su principal método de estudio, el psicoanálisis, que es la teoría sobre el funcionamiento de la mente humana; se centra en explorar el inconsciente para conocer cómo los deseos y traumas modelan la conducta del humano y sus emociones en el presente. Las mejores frases a lo largo de su vida y obra son las siguientes:
- «La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad».
- «En mayor o menor grado, el contenido de los sueños queda siempre determinado por la personalidad individual, por la edad, el sexo, la posición, el grado de cultura y el género de vida habitual del sujeto, y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual».
- «No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección paterna».
- «La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído».
- «Si quieres vivir, prepárate para morir».
- «Existen dos maneras de ser feliz en esta vida: una es hacerse el idiota y la otra serlo».
- «Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco».
- «Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla».
- «Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante».
- «De error a error se descubre la verdad completa».
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