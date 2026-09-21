La cita del día de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: «No nos elegimos unos a otros al azar, sólo nos encontramos con aquellos que ya existen en nuestro subconsciente»

Sigmund Freud (Silesia, 6 de mayo de 1856-Londres, 23 de septiembre de 1939) fue un médico neurólogo de origen austriaco que está considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Además de revolucionar la teoría de la mente humana con el psicoanálisis, el padre de esta conducta también publicó un sinfín de obras que han servido como legado para las personas encargadas de estudiar las conductas de los individuos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Sigmund Freud.

«No nos elegimos unos a otros al azar, sólo nos encontramos con aquellos que ya existen en nuestro subconsciente». Esta es la última reflexión viral de un Sigmund Freud que durante su vida y obra ha dejado un legado en forma de frases que en su día fueron escritas o se le atribuyen a este médico neurólogo austriaco de origen judío que se graduó en medicina en la Universidad de Viena en 1881. Ahí comenzó a estudiar el sistema nervioso para pasar al campo de la histeria junto con Jean-Martin Charcot y Josef Breuer.

Tras abandonar la hipnosis, creó el método de la asociación libre mientras realizaba las publicaciones más importantes de la historia en el campo del psicoanálisis, que fue fundado en 1896 y que se basa en la teoría de la mente, el inconsciente y el método terapéutico. Sus obras más importantes son las siguientes:

La interpretación de los sueños (1900)

Psicopatología de la vida cotidiana (1901)

Tres ensayos sobre la teoría sexual (1905)

Introducción al psicoanálisis (1917)

Más allá del principio del placer (1920)

El malestar de la cultura (1930)

Las mejores frases de Sigmund Freud

En estas obras, Sigmund Freud ha dejado un legado de frases, muchas de las cuales se basan en su principal método de estudio, el psicoanálisis, que es la teoría sobre el funcionamiento de la mente humana; se centra en explorar el inconsciente para conocer cómo los deseos y traumas modelan la conducta del humano y sus emociones en el presente. Las mejores frases a lo largo de su vida y obra son las siguientes: