El incendio provocado de Pendilla de Arbas (León) pasa a Asturias, donde se encuentra la parte más activa

La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que el incendio forestal causado de forma intencional en Pendilla de Arbas (León) ha pasado a Asturias, donde se encuentra actualmente la parte más activa del fuego.

Este incendio se activó a las 23:40 horas del viernes en la localidad perteneciente al municipio de Villamanín y se ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15.10 horas de este sábado al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego cuyo causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.

Se trata del segundo incendio que está actualmente en IGR 1 en Castilla y León, ya que el originado el viernes en la localidad de Arza (Burgos) se mantiene en este índice de gravedad, si bien evoluciona favorablemente.

Según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente, este fuego se sitúa en una zona muy escarpada, lo que dificulta el trabajo de bulldócer y exige un esfuerzo «enorme» de las cuadrillas terrestres, mientras lo medios aéreos rebajan intensidad para posterior ataque de remate por tierra. Actualmente, trabajan en este operativo más de un veintena de medios.