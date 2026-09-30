Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras las declaraciones de su seleccionador

Ruptura total en el vestuario de la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración después de las palabras de Jorge Jesus diciendo que él manda en las decisiones que afectan al equipo. El seleccionador ha dicho en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca que «no existe ningún caso» con Cristiano Ronaldo y ha querido aclarar lo sucedido con su suplencia. El efecto ha sido totalmente opuesto al deseado y ha provocado la marcha de la estrella lusa de la concentración.

Según adelantan en Portugal, el astro se ha ido del entrenamiento, se ha montado en un vehículo de la federación y ha puesto rumbo al aeropuerto. Portugal se encuentra en Copenhague, donde se enfrentan el jueves a Dinamarca, en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Tras no jugar contra Noruega, pese a calentar durante 30 minutos, Jorge Jesus ha explicado todo lo sucedido. Ha afirmado que había hablado con Cristiano que no jugaría ni ante Noruega ni frente a Dinamarca, tras sí hacerlo ante Gales en el primer partido. Sin embargo, pensó durante el choque ante los vikingos que quizás le necesitaría, por lo que le mandó a calentar.

El hecho de que calentase y no jugase, enfadó al futbolista, que no entendió nada. «Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado. Cualquier jugador, se llame Cristiano o Pelé», apuntaba el seleccionador de Portugal.

(Noticia en desarrollo)