Alejandra Onieva ‘presenta’ a su hijo con Jesse Williams y pone fin al misterio: ya sabemos cómo se llama

Alejandra Onieva está viviendo una de las etapas más especiales de su vida después de convertirse en madre por primera vez junto a Jesse Williams. La actriz española y el conocido intérprete de Anatomía de Grey dieron la bienvenida a su primer hijo en común el pasado 14 de septiembre, poniendo así el broche a unos meses especialmente intensos para la pareja, que poco antes había sorprendido al conocerse que había contraído matrimonio en secreto en Estados Unidos. Ahora, apenas quince días después del nacimiento del pequeño, Onieva ha querido compartir con sus seguidores las primeras imágenes de su nueva vida como madre. Eso sí, lo ha hecho manteniendo la discreción que ambos han mostrado desde el comienzo de su relación y evitando enseñar el rostro del recién nacido. En la publicación puede verse al bebé recostado sobre el regazo de Alejandra, que acaricia con ternura uno de sus pequeños pies. El niño lleva un calcetín en uno de ellos, mientras el otro permanece al descubierto, protagonizando una escena cotidiana con la que la actriz ha permitido conocer una pequeña parte de estos primeros días en familia.

La publicación supone la primera vez que Alejandra muestra públicamente a su hijo desde que se convirtió en madre, aunque todo apunta a que tanto ella como Jesse Williams quieren proteger al máximo su intimidad. La pareja ha decidido no enseñar por ahora la cara del bebé, siguiendo la misma línea de discreción con la que ha gestionado su historia sentimental durante los últimos años. Sin embargo, aunque el rostro del recién nacido continúa siendo una incógnita, ya se conoce uno de los detalles que más curiosidad había despertado: su nombre. Ha sido Jesse Williams quien se ha encargado de revelarlo de una manera espontánea y con mucho humor. En un vídeo compartido en sus redes sociales, el actor aparece abriendo la nevera de su casa, donde pueden verse varios biberones, una imagen que refleja cómo ha cambiado la rutina familiar desde la llegada del bebé. Mientras tanto, Alejandra mantiene una conversación en español relacionada con la comida y con Madrid, momento en el que Williams interviene entre risas: «En inglés, ¿vale? Todos mis hijos hablan inglés. Bastante que ya se llama Héctor». Una frase con la que confirma que el nombre elegido para su primer hijo con Onieva es Héctor y que, además, deja entrever la convivencia entre el español y el inglés que marcará el día a día de la familia.

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Para Alejandra Onieva, Héctor supone su estreno en la maternidad, mientras que Jesse Williams ya contaba con experiencia como padre antes de iniciar su relación con la española. El actor tiene otros dos hijos, Sadie y Maceo, nacidos durante su matrimonio con Aryn Drake-Lee, de quien se separó después de varios años de relación. El nacimiento de Héctor convierte así al intérprete estadounidense en padre por tercera vez y abre una nueva etapa personal junto a Alejandra. La pareja se ha instalado en Los Ángeles, donde nació el pequeño y donde están disfrutando de estas primeras semanas como familia. Las imágenes que ambos han ido compartiendo muestran una realidad muy distinta a la que habitualmente ofrecen sus respectivas carreras profesionales: biberones en la nevera, conversaciones familiares y pequeños momentos junto al recién nacido han pasado a formar parte de una rutina que, por ahora, prefieren enseñar con cuentagotas.

La historia de amor de Alejandra Onieva y Jesse Williams comenzó precisamente gracias a su profesión. Los dos se conocieron en 2024 durante el rodaje en Italia de Hotel Costiera, serie en la que coincidieron delante de las cámaras. Durante los primeros meses consiguieron mantener su relación completamente alejada del foco mediático y evitaron hacer declaraciones sobre su vida sentimental. Con el paso del tiempo comenzaron a ser fotografiados juntos y su romance terminó saliendo a la luz después de que fueran vistos en actitud cariñosa por las calles de Madrid. Posteriormente, también aparecieron juntos en otros lugares y eventos internacionales, aunque nunca abandonaron la discreción que había marcado los inicios de su relación. El siguiente gran paso llegó en mayo de 2025, cuando trascendió que ambos habían celebrado una boda íntima en Estados Unidos rodeados únicamente de familiares y personas de su círculo más cercano. La ceremonia tuvo lugar cuando Alejandra ya estaba embarazada, aunque la noticia de que esperaban su primer hijo en común se conoció posteriormente.

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En cuestión de meses, por tanto, la vida personal de Alejandra Onieva y Jesse Williams experimentó importantes cambios. Tras mantener durante un tiempo su relación lejos de los focos, ambos pasaron por el altar y comenzaron la cuenta atrás para recibir a su primer hijo en común. Finalmente, Héctor llegó al mundo el pasado 14 de septiembre en Los Ángeles y, desde entonces, la pareja se encuentra centrada en esta nueva etapa. Onieva ha optado por compartir únicamente pequeños detalles de su maternidad, mientras Williams ha recurrido al humor para mostrar cómo la llegada del recién nacido ha transformado su casa. La decisión de preservar el rostro del bebé parece confirmar que ambos quieren establecer ciertos límites entre su faceta pública y su vida familiar, especialmente ahora que el pequeño se ha convertido inevitablemente en objeto de interés.