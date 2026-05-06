Alejandra Onieva y Jesse Williams pisan el acelerador: esperan su primer hijo en común tras su boda secreta
La actriz Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams esperan su primer hijo en común
La noticia del embarazo, conocida recientemente, habría influido en la decisión de adelantar el enlace
Alejandra Onieva y Jesse iniciaron su relación en 2024 durante el rodaje de 'Hotel Costiera'
La actriz Alejandra Onieva y el intérprete estadounidense Jesse Williams están esperando su primer hijo en común. La noticia sale a la luz apenas unos días después de que trascendiera que la pareja se ha casado en una ceremonia privada. La noticia supone un nuevo paso en la relación entre ambos, que en poco más de un año ha evolucionado desde un vínculo profesional hasta la formación de una familia.
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