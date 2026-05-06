Ha sido el periodista Alberto Guzmán quien ha adelantado la noticia. Según esta información, la actriz supo que estaba embarazada el pasado mes de febrero, un hecho que habría influido en la decisión de la pareja de dar un paso más y sellar su relación en una boda íntima celebrada en Estados Unidos. Del enlace, del que apenas han trascendido detalles, se sabe que reunió únicamente a familiares y amigos cercanos y que se mantuvo en todo momento alejado del foco mediático.

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Este será el primer hijo para Onieva, de 33 años, mientras que para Williams, de 44, será el tercero. El actor, conocido internacionalmente por su papel como Jackson Avery en la serie Anatomía de Grey, es padre de dos hijos, Sadie y Maceo, nacidos durante su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee.

La relación entre la actriz española, hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó, y el intérprete estadounidense comenzó a principios de 2024 durante el rodaje de la serie Hotel Costiera en Italia, concretamente en la costa Amalfitana. Fue en ese contexto profesional donde ambos coincidieron por primera vez y donde se inició un vínculo que, durante meses, se mantuvo alejado del foco público. No fue hasta el verano de 2025 cuando comenzaron a surgir las primeras informaciones sobre una posible relación entre ambos, a raíz de varias apariciones en ciudades como Madrid y Milán. En septiembre de ese mismo año, coincidieron en Roma durante la presentación del proyecto que los había unido profesionalmente, consolidando así los rumores sobre su relación.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo, limitando sus apariciones públicas conjuntas. A pesar de ello, la evolución de su relación ha sido constante. La boda, conocida el pasado 4 de mayo, marcó un punto de inflexión que ahora se ve reforzado con la noticia del embarazo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de gestación ni sobre posibles planes futuros de la pareja. Tampoco se ha confirmado si celebrarán un evento posterior al enlace o si compartirán públicamente más información sobre esta nueva etapa. No obstante, lo cierto es que con la llegada de su primer hijo en común, Alejandra Onieva y Jesse Williams inician una nueva fase personal, tras una relación que, en un corto periodo de tiempo, ha pasado de la discreción inicial a convertirse en una de las noticias más destacadas de la crónica social.