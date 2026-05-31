Apagones en directo en TVE: los trabajadores apuntan a los «sistemas eléctricos desfasados» por «gastar más en propaganda que en mantenimiento»

AzulOscuroCasiNegro. Así quedó el plató de Mañaneros 360 en el que ha sido el tercer apagón en directo que se vive en TVE en solo un mes. Cualquiera diría que la corporación pública no tiene contratada la potencia eléctrica requerida para hacer televisión. La idea, aunque suene descabellada, no lo es en el escenario actual de RTVE: trabajadores del ente apuntan a OKDIARIO que los «sistemas eléctricos desfasados» por falta de inversión están favoreciendo el fundido a negro en directo.

Mañaneros 360. 7 de mayo de 2026. Javier Ruiz en plano. La pantalla de todos los espectadores que estaban viendo La 1 de TVE en ese momento se quedó en negro. Como un mal augurio. La audiencia tenía la certeza de que no era su televisión la que estaba dando problemas, sino la emisión de la cadena, porque sí que podían ver el logotipo de La 1 y la mosca publicitaria de continuidad. Segundos de incertidumbre que vieron la luz cuando se explicó que el apagón se debió a la tormenta que estaba cayendo en Madrid, según las palabras de Javier Ruiz.

Superado el primer inconveniente, el segundo subió de nivel. 15 de mayo de 2026. La Hora de La 1 y Silvia Intxaurrondo al aparato desde los estudios de Prado del Rey. Pasaban unos minutos de las 8:00 horas de la mañana cuando las pantallas de quienes veían La 1 y el Canal 24 Horas -donde se emite simultáneamente el espacio- se transformaban en algo más parecido a un salvapantallas de Windows que a un programa informativo. Mientras la cortinilla aparecía en movimiento, sonaba una música similar a la de cualquier servicio de atención al cliente que te deja a la espera. Infoentretenimiento puro y duro.

Los casi veinte minutos de apagón que dejaron sin emisión a la televisión pública se rellenaron, además de con la cortinilla, con autopromociones de la programación de la cadena. Cuando TVE recuperó el control, Silvia Intxaurrondo intentó explicar qué había ocurrido: «Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión. No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en todos los edificios que implican a Prado del Rey. Gracias, compañeros, por permitir que recuperemos la emisión». El desconcierto de los espectadores, intrigados, favoreció los datos de audiencia.

28 de mayo de 2026, 11:59 horas. Lo anecdótico comienza a ser costumbre. Mañaneros 360. Adela González tiene la palabra. La presentadora se dispone a conectar con RNE para el avance informativo diario, previo al tramo de Javier Ruiz en el programa. Pero la conexión fracasa de manera abrupta, de nuevo, por una incidencia eléctrica.

La presentadora intenta dar un poco de normalidad a la escena, pero resulta imposible con el corte eléctrico, que sólo permite ver el logo de la cadena y escucharla a ella. «Pues va a ser sonido de verdad, porque imagen no tenemos; ahora mismo estamos en negro», dice para hacer tiempo, pero el problema obliga a cortar la emisión. Una vez más, minutos de incertidumbre que se rellenan con autopromociones, entre ellas piezas corporativas con datos de audiencia.

A la vuelta, a las 12:04 horas, toma las riendas directamente Javier Ruiz, que esta vez ni siquiera da explicaciones, como en su primera ocasión a oscuras. Arranca su bloque de Mañaneros 360 como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común.

Por qué se producen apagones en TVE

Sin embargo, lo ocurrido en estas tres ocasiones no es normal en una televisión que, además, se ha visto afectada por estos problemas en franjas ocupadas por los que entiende que son sus grandes reclamos de su programación. Primero fue una tormenta; después, la caída del sistema por el fallo de un automático que había dado problemas en los últimos días, según aclaró RTVE; ahora, ni se sabe ni se espera explicación, a juzgar por el silencio de Javier Ruiz, que ni siquiera dio luz a su desconcertada audiencia.

Quienes sí han dado explicaciones han sido trabajadores de TVE consultados por OKDIARIO. Denuncian la «dejadez» de la cadena pública con el mantenimiento de sus instalaciones, una actitud que se refleja en «sistemas eléctricos desfasados por la falta de inversión».

Asimismo, fuentes consultadas por OKDIARIO subrayan que la renovación de las infraestructuras no está en los planes de la directiva de RTVE, que parece dispuesta a extender en el tiempo esa «falta de inversión». Además, en el portal de licitación tampoco aparece ninguna convocatoria relacionada con este asunto.

Dichas fuentes destacan también el «mosqueo» que existe entre los trabajadores de los servicios eléctricos, entre «otras muchas cosas» porque manejan «material antiguo para el que no hay ni repuestos». A modo de ejemplo, explican que «hay automáticos grandes que, cuando tienen una edad, ya no se fabrican iguales», algo que se extiende a toda la informática, en general. «E imagina, además, lo que tarda en reiniciar un servidor de noticias», señalan. «Echamos de menos que se gaste más dinero en instalaciones que en propaganda», sentencian.