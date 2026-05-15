Un corte de luz en Prado del Rey deja sin señal a TVE durante 12 minutos en pleno directo

Un misterioso corte de luz ha dejado sin emisión en directo a RTVE durante casi veinte minutos en plena mañana de este viernes. La interrupción ha afectado a La 1 y al Canal 24 Horas mientras se emitía La hora de La 1, el programa matinal presentado por Silvia Intxaurrondo, y ha obligado a la cadena pública a detener completamente su señal hasta recuperar el control de la emisión desde sus instalaciones de Prado del Rey. La causa exacta del apagón todavía no ha sido aclarada oficialmente.

Durante todo ese tiempo, la emisión tanto de La 1 como del Canal 24h ha estado protagonizada por una cortinilla con el logo de cada canal y con anuncios promocionales de distinto tipo, sin que se haya dado mayor información sobre el problema.

«Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión», ha declarado Intxaurrondo al recuperar la emisión a las 08:37 horas. «No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en todos los edificios que implican a Prado del Rey. Gracias, compañeros, por permitir que recuperemos la emisión», ha subrayado la presentadora.

Según el calendario de i-DE, la distribuidora eléctrica de Iberdrola, no había ningún corte de suministro programado para este viernes, por lo que todo apunta a que el apagón registrado en Prado del Rey no estaría relacionado con los trabajos de mantenimiento y mejora previstos en la red eléctrica.