Las acciones de Telefónica se disparaban casi un 5% en el arranque de la sesión bursátil de este jueves, después de que la ‘teleco’ presentara sus cuentas correspondientes al primer trimestre, en el que redujo un 68% sus pérdidas, y confirmara sus previsiones para 2026 y el dividendo.

En concreto, la empresa capitaneada por Marc Murtra lideraba las subidas del Ibex 35 con un alza del 4,4%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 3,985 euros, aunque hacia las 9.05 horas ampliaba su avance al 5,27%, hasta los 4,018 euros.

De este modo, Telefónica superaba en el arranque de la jornada los 4 euros por acción, máximos desde noviembre de 2025.

La compañía ha comunicado antes de la apertura del mercado que ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los ‘números rojos’ de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Opinión de los analistas

Los analistas de renta4 consideran que los resultados de la teleco han cumplido su previsión en ingresos y ha superado las del consenso y han superado levemente en EBITDA subyacente.

Además, el resultado neto ha incumplido previsiones, al tener unas pérdidas por operaciones discontinuadas mucho más elevado de lo esperado.

«Recordamos que los resultados desconsolidan Colombia y Chile desde el 5 y 10 de febrero, respectivamente mientras que México figura como operaciones discontinuadas», añaden los expertos.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio le han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

Los analistas optan por mantener a 4 euros por acción.

Pérdidas de 800 millones de euros

Por su parte, el beneficio neto no ajustado de las operaciones continuadas se situó en 386 millones de euros, mientras que el resultado neto de las operaciones discontinuadas reflejó unas pérdidas de 798 millones de euros, derivadas, fundamentalmente, del impacto de las operaciones de venta realizadas en Chile, Colombia y México.

Además, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la ‘teleco’ presidida por Marc Murtra se situó en 333 millones de euros.

Por segmentos, los ingresos del negocio residencial (‘B2C’) crecieron un 1,5% en tipos de cambio constantes, hasta 4.808 millones de euros, y representaron el 59% del total; los del negocio de empresas (‘B2B’) aumentaron un 5,7%, hasta 1.932 millones de euros, un 24% del total; y los del negocio mayorista cayeron un 7,4%, hasta 1.387 millones de euros, el 17% restante.

La rentabilidad del grupo también creció en el arranque de 2026, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 2.836 millones de euros en el primer trimestre, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes.

Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos subió hasta 1.375 millones de euros, un 2,4% más en términos constantes y un 1,6% más en términos corrientes.

Desvinculación al otro lado del pacífico

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

Estos logros proceden, ha explicado la firma, de la ejecución del plan estratégico de la compañía, ‘Transform & Grow’, con el que el grupo avanza en su transformación y en su propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, las empresas y las administraciones a las tecnologías digitales.