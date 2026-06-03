Hochtief (ACS) ha obtenido un contrato de SachsenEnergie para diseñar y construir una moderna planta de tratamiento de agua de río que abastecerá a la industria de semiconductores en Dresde, Alemania.

A partir de 2030, la planta suministrará agua industrial del río Elba a empresas ubicadas en el mayor centro de producción de semiconductores de Europa.

El contrato está valorado en varios cientos de millones de euros.

«Este proyecto subraya nuestra estrategia centrada en mercados de alto crecimiento como los semiconductores, la energía y las infraestructuras sostenibles», ha asegurado Juan Santamaría, consejero delegado de Hochtief.

«Al combinar diseño, ejecución y experiencia operativa, contribuimos a garantizar el suministro de agua industrial esencial, al tiempo que apoyamos el desarrollo sostenible de un importante centro tecnológico europeo».

Hochtief (ACS) ejecutará el proyecto mediante un modelo de contratación en dos fases: una fase de diseño que se extenderá hasta abril de 2028 y el inicio de la construcción previsto para mediados de 2027.

Tras la construcción, se llevará a cabo un período de prueba de un año y un contrato de mantenimiento plurianual.

El alcance del proyecto incluye la entrega llave en mano de una planta de tratamiento de agua de alta capacidad, abarcando la construcción del edificio, la ingeniería de la planta y la ingeniería de procesos. La instalación funcionará como proveedor central de agua para la industria de semiconductores en la región de Dresde.