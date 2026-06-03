La Comisión Europea ha instado a España a poner fin a la operación reforzada de Red Eléctrica para evitar otro posible apagón como el del28 de abril de 2025. El objetivo es reducir la utilización de los ciclos combinados de gas para generar electricidad y poder reducir los precios. Esta recomendación está incluida en el documento de recomendaciones que hace la Comisión semestralmente a cada país de la Unión Europea.

Bruselas cree que ha llegado el momento de poner fin a la operación reforzada de Red Eléctrica para evitar otro apagón. «Se recomienda a España que siga tomando las medidas necesarias para sacar a su red del modo de operación reforzada», dice el texto. Esto permitiría reducir la factura de la luz a los ciudadanos. Según Bruselas, el precio medio de la electricidad aumentó un 7% por el alza de los precios del gas.

La Comisión reconoce en el informe dedicado a España el avance de las energías renovables en el mix energético. Pero pone de manifiesto que los precios de la electricidad para las familias aumentaron en el primer semestre de 2025 y que la electricidad sigue siendo más cara que el gas para las grandes empresas «en parte debido al aumento de los impuestos y las tasas».

El informe semestral de Bruselas señala que a España le «convendría dar nuevos pasos que permitan al operador del sistema dejar de recurrir, como ocurre actualmente, a un mayor uso de los ciclos combinados para mantener la estabilidad de la tensión» en el sistema eléctrico.

En relación con el apagón del 28 de abril de 2025, la Comisión señala que España ya ha adoptado medidas para dar respuesta a las conclusiones del informe de ENTSO-E sobre el apagón, pero reitera que «nuevas medidas son necesarias para abandonar el modo de operación reforzada que está aplicando Red Eléctrica».

Las recomendaciones que la Comisión dirige a España incluyen «invertir en almacenamiento de energía, transmisión y distribución de electricidad e interconexiones eléctricas transfronterizas», además de «impulsar la descarbonización de la industria y la electrificación del transporte».

En concreto, señala la necesidad de «seguir invirtiendo en redes y almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro y apoyar la electrificación de la industria», reforzando así la soberanía energética y la resiliencia económica.

Además, considera las medidas recientemente adoptadas por España para reforzar las inversiones en redes y almacenamiento. Entre ellas, señala la finalización de un proyecto de interconexión eléctrica con Portugal, la nueva planificación eléctrica que se está preparando y la posibilidad de aumentar el tope a las inversiones en redes bajo determinados supuestos, y las convocatorias de ayudas al almacenamiento.

La Comisión valora que estas medidas «han tenido un “progreso limitado” y que España debe seguir trabajando en este sentido», en particular teniendo en consideración los problemas que puso de manifiesto el apagón.

La patronal de las eléctricas, Aelec, cifró el martes en un informe en 2.300 millones de euros en lo que va de año el coste de la operación reforzada de Red Eléctrica.