Un ranking elaborado por el diario económico Financial Times, junto a la plataforma global de estadísticas Statista, recoge las 1.000 mejores compañías para trabajar en Europa y sitúa a Iberdrola entre ellas. La clasificación sitúa a Iberdrola como la mejor del sector y en el Top 5 de la clasificación general nacional. El análisis ha valorado una lista preliminar de más de 15.000 compañías europeas relevantes.

Para ser consideradas en el estudio, las empresas deben emplear al menos a 500 personas en Europa y demostrar una presencia internacional significativa en el continente, evidenciada por factores como oficinas, oportunidades de empleo o contratación activa en, al menos, dos países europeos.

Para la elaboración del ranking, se han recopilado y analizado más de seis millones de evaluaciones de empleados de toda Europa, a los que se les pidió su valoración sobre aspectos como las condiciones laborales, el salario o las posibilidades de desarrollo, tanto de su empresa como de otras del mismo sector.

Las empresas incluidas en la clasificación son aquellas que los encuestados recomendarían, ya sea porque están satisfechos con su propio lugar de trabajo o porque son compañías dentro de su sector que aconsejarían a amigos y familiares.

La participación en el estudio ha sido totalmente anónima y, en ningún caso, se ha contactado con los participantes a través de sus empresas. La muestra incluye a profesionales de distintos departamentos y niveles jerárquicos, lo que garantiza su representatividad entre la población activa empleada por grandes empresas en cada país.