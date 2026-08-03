El precio del alquiler vuelve a batir récord: sube otro 6,8% en julio y ya es el más caro de la historia

El mes de julio se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 6,8% y se establece en 15,3 euros el metro cuadrado. Este dato supone un incremento del 2,7% en los tres últimos meses, un 0,8% con respecto al último mes y el mayor precio de las rentas en España desde que hay registros.

Según el informe publicado por Idealista, casi todas las capitales españolas analizadas registran subidas interanuales, con solo dos excepciones: San Sebastián (-1,8%) y Vitoria-Gasteiz (-1,5%).

El mayor incremento de precio del alquiler es el de Huesca (14,5%), seguida de Soria (14,2%), Huelva (13,8%), Teruel (13%), Melilla (11,8%), Oviedo (11,3%), Zaragoza (11,3%) y Toledo (11,0%). Por otro lado, A Coruña (0,3%), Bilbao (1,0%) y Pamplona (1,3%) representan los menores ascensos en el último año.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de San Sebastián (-1,8%), ha sido alcista: el alquiler sube en Alicante (8,6%), Palma (5,9%), Madrid (5,8%), Sevilla (4,7%), Valencia (3,7%), Málaga (2,5%), Barcelona (2%) y Bilbao (1%).

De hecho, Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,2 euros por metro cuadrado, seguida por Barcelona, con 20,1 euros y Palma con 19,2 euros. Les siguen San Sebastián (18,6 euros por metro cuadrado, Málaga (16,4 euros el metro cuadrado), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,9 euros).

Por el contrario, Cáceres (8,4 euros por metro cuadrado), Badajoz y Ciudad Real (8,5 euros el metro cuadrado) son las capitales con la renta más económica.

Más caro en 48 de las 50 provincias

El precio del alquiler sube en 48 de las 50 provincias españolas en el último año, con la subida de Girona (19,5%) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Toledo (12,2%), Soria (11,2%), Zaragoza (10,9%) y Huesca (10,8%). Por el contrario, solo Álava (-2,7%) y Guipúzcoa (-0,9%) cierran el mes con descensos anuales. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 6,6%.

Tras estas subidas, la Comunidad de Madrid se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares. Les sigue Málaga, Barcelona, Guipúzcoa, Girona y Santa Cruz de Tenerife. Jaén (7,3 euros/m²) y Ciudad Real (7,6 euros/m²), en cambio, son las provincias más económicas.

Un alquiler por las nubes en toda España

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde julio del año pasado. Aragón (10,5%) lidera los incrementos, seguida de Castilla-La Mancha (10%), Asturias (9,9%), La Rioja (8,4%), Castilla y León (8,1%), y la Comunidad Valenciana (6,9%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunidad de Madrid (6,6%), Canarias (6,3%), Extremadura (5,8%), Cantabria (5,7%), Andalucía (5,6%), Región de Murcia (5,2%), Cataluña (4,6%), Galicia (3,7%), Baleares (1,9%), Euskadi (0,3%) y Navarra (0,1%).

La Comunidad de Madrid (21,4 euros/m²), Baleares (20 euros/m²) y Cataluña (16 euros/m²) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,5 euros/m²) y Euskadi (15,1 euros/m²).

En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,8 euros/m²) y Castilla-La Mancha (8,9 euros/m²) que son las comunidades más económicas.