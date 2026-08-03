Ni New Balance ni Salomon: las zapatillas que llevan las pijas este verano están ahora rebajadas un 40% en Amazon

Las tendencias en calzado cambian cada temporada, pero este verano hay un modelo que se ha colado en los armarios de las que más cuidan sus estilismos. Durante los últimos años, firmas como New Balance o Salomon han dominado la moda urbana gracias a sus diseños de inspiración deportiva, pero ahora muchas amantes de la moda han puesto el foco en una alternativa mucho más clásica. Se trata de las Adidas VL Court, unas zapatillas de estética retro que vuelven a ser protagonistas y que además pueden conseguirse ahora con un importante descuento en Amazon.

La versión en color escarlata ha rebajado su precio un 40%, pasando de los 70 euros recomendados a solo 41,99 euros, una oportunidad que ha llamado la atención de quienes buscan renovar su calzado de verano sin gastar demasiado. El éxito de este modelo no es casualidad. En los últimos meses, las zapatillas de inspiración vintage han recuperado todo el protagonismo en las calles y en las redes sociales. Frente a las deportivas de suela voluminosa que marcaron tendencia hace apenas unos años, ahora triunfan los diseños sencillos, de líneas limpias y fáciles de combinar con prácticamente cualquier prenda.

Las Adidas VL Court encajan perfectamente en esa corriente gracias a una silueta clásica que recuerda a las zapatillas de tenis de décadas pasadas, pero adaptada a las necesidades actuales. El color escarlata añade además un toque diferente que permite dar vida a estilismos básicos sin resultar excesivo, convirtiéndose en una opción ideal tanto para el día a día como para las escapadas de verano.

Las Adidas VL Court rebajadas en Amazon

Uno de los aspectos que más valoran las que ya las utilizan es precisamente esa facilidad para combinarlas. Funcionan igual de bien con unos vaqueros rectos que con vestidos ligeros, pantalones de lino, faldas midi o incluso con conjuntos deportivos. Eso ha hecho que muchas creadoras de contenido e influencers las incorporen a sus publicaciones, impulsando todavía más su popularidad. No buscan llamar la atención mediante un diseño extravagante, sino gracias a un equilibrio entre sencillez, comodidad y ese aire retro.

Además del diseño, las Adidas VL Court mantienen características que explican por qué siguen siendo uno de los modelos más vendidos de la marca. Incorporan una parte superior fabricada en ante, un material que aporta un acabado elegante y diferente respecto a las clásicas zapatillas de lona. Las tres bandas blancas de Adidas contrastan con el tono escarlata, mientras que la suela de goma ofrece un buen agarre y refuerza esa imagen inspirada en el calzado de skate y tenis que tanto éxito ha tenido durante los últimos años. El interior está pensado para ofrecer comodidad durante largas jornadas de uso, algo especialmente importante en verano.

El descuento disponible actualmente en Amazon es lo que convierte a este modelo en una de las ofertas más interesantes dentro del catálogo de zapatillas de la plataforma. La rebaja del 40% deja el precio en solo 41,99 euros frente a los 70 euros del precio recomendado, una diferencia que permite acceder a un modelo de una marca de referencia por un importe similar al de muchas zapatillas de gamas inferiores.